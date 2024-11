Amici della Musica, a Catanzaro il gradito ritorno del Quartetto Adorno

Ritorno gradito per un ensemble di alta classe. Sabato 16 novembre, alle ore 18:00, nella Sala Concerti di Palazzo De’ Nobili di Catanzaro, in un concerto organizzato dall’Associazione Amici della Musica, aderente ad AMA Calabria, nell’ambito del progetto Giovani Talenti Musicali Italiani nel mondo promosso dal CIDIM e dall’Accademia Musicale Chigiana, il Quartetto Adorno si esibirà in un concerto dal titolo “American Echoes”.

«Abbiamo tutti un ricordo indelebile – ha dichiarato il presidente Daniela Faccio – dello strepitoso concerto del Quartetto Adorno, la cui fama in questi anni è cresciuta per le loro esibizioni di alto livello. Il programma che ci presenteranno in questa occasione sarà molto interessante e metterà in luce il loro modo di suonare vivo ed intenso».

Edoardo Zosi e Liù Pellicciari, al violino, Benedetta Bucci, alla viola, Francesco Stefanelli, al violoncello, questi i nomi dei componenti il Quartetto Adorno, sono musicisti raffinati e strumentisti eccellenti, che in ogni esecuzione mettono in mostra una padronanza tecnica di grande impatto e una sensibilità difficilmente riscontrabile. Uniti da una comune passione per la musica, nelle loro performance si distinguono per il loro eclettismo, che si fonde alla perfezione con l’enorme talento che possiedono. La loro capacità di evidenziare i diversi stati d’animo, i colori e le emozioni, che suscitano con le esecuzioni dei brani del repertorio scelto, diventa il carattere distintivo di ogni interpretazione.

Nel concerto di Catanzaro, realizzato con il sostegno del MiC Direzione Generale Spettacolo e della Regione Calabria, eseguiranno un programma espansivo dai molteplici affetti: dal drammatico allo scherzoso, dal meditativo al travolgente. Brani composti da Samuel Barber, Mario Castelnuovo-Tedesco, Bernard Herrmann e Antonín Dvořák formano la perfetta colonna sonora di una serata di grande musica.

«Siamo felici di presentare questo programma affascinante – a cui abbiamo dato il titolo di “American Echoes”, dal chiaro filo conduttore. Nel quale troviamo il fascino hollywoodiano di Mario Castelnuovo-Tedesco e Bernard Herrmann, entrambi emigrati negli USA dove raggiunsero grande fama di compositori di colonne sonore. Ad inizio e fine del concerto eseguiremo i quartetti di Barber e Dvorak i cui meravigliosi temi dei loro celebri movimenti echeggiano nella mente di tutti gli appassionati di musica». Le parole del violinista Edoardo Zosi, creano un'enorme attesa per un concerto di grande interesse.

Sarà possibile assistere al concerto del Quartetto Adorno con l’abbonamento per l’anno 2024-2025 oppure con l’acquisto del biglietto d’ingresso in vendita prima del concerto.

PROGRAMMA

“American Echoes”

Samuel Barber

Quartetto Op. 11 in Re maggiore

Molto allegro e appassionato

Molto adagio

Molto allegro (come prima)

Presto

Mario Castelnuovo-Tedesco

Quartetto n. 3 op. 203 Casa al Dono in Fa maggiore

Ritorno a Vallombrosa

L’Abbazia

Il Trenino

Discussione e tramonto

Bernard Herrmann

Echoes per quartetto d’archi

Antonín Dvořák

Quartetto n. 12 op. 96 L’Americano in Fa maggiore

Allegro ma non troppo

Lento

Molto vivace

Finale: vivace ma non troppo