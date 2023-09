Anna Chiappetta è la Miss Italia Calabria 2023: Daniela Tedesco è Miss voto del Web un trionfo a Marano Principato. Tutti i dettagli

Anna Chiappetta è la Miss Italia Calabria 2023: Un trionfo a Marano Principato. La quinta tappa di Miss Italia Calabria si è conclusa con la vittoria di Anna Chiappetta, Miss città di Marano Principato. Ecco chi sono le altre cinque finaliste: Anna Maria Andronache è Miss Rocchetta Bellezza (seconda classificata), Grace Melody Lento è Miss Framesi (terza classificata), Aurora Sanso è la quarta classificata, Jennifer Stella è la quinta classificata, Giorgia Perciavalle è la sesta classificata. Nella serata di ieri, Miss Italia Calabria ha fatto tappa a Marano Principato, un incantevole borgo montano della Provincia di Cosenza, situato tra i maestosi Appennini che offre una vista panoramica sulla valle del Crati. Ecco il testo formattato:

La giovane 20enne Daniela Tedesco studia storia e filosofia presso l’Università della Calabria (UNICAL) ed è appassionata di tango. È stata la più votata in assoluto del Web.

Un'affascinante dualità tra mistero e storia documentata. L'enigma della sua possibile connessione con l'antica "Pandosia" continua a stimolare la curiosità di studiosi e appassionati, mentre la sua storia più recente narra di una comunità resiliente che si è sviluppata dopo il terremoto del 1638. Nell'attesa di risposte sulla sua origine ancestrale, Marano Principato continua a svelare i segreti del suo passato e a costruire un futuro luminoso sulla base delle fondamenta solide della sua storia. Il territorio ha fatto da cornice alle selezioni del celebre contest nazionale che ha accolto numerose candidate provenienti da tutta la Regione.

Miss Italia si conferma un concorso in cui la bellezza esteriore si fonde armoniosamente con la bellezza interiore, e dove i valori di collaborazione e amicizia tra le partecipanti rendono la sfida coinvolgente ed entusiasmante. Miss Italia Calabria è molto più di un concorso di bellezza; è un'esperienza che celebra l'anima di una terra unica.

L'iniziativa si impegna a valorizzare e promuovere la cultura e le tradizioni locali, invitando il mondo a scoprire le innumerevoli bellezze di questa Regione. Con eleganza, talento e personalità, ogni partecipante porta avanti l'orgoglio calabrese, contribuendo a far risplendere il suo fascino a livello nazionale. La nuova stagione di Miss Italia Calabria è un viaggio attraverso la gloriosa storia del concorso, ripercorrendo i momenti indimenticabili dal 1939 fino ai giorni nostri. Gli sketch teatrali, messi in scena dalle allieve della Carli Fashion Academy sotto la guida di Francesca Marchese e con testi scritti da Carola Cesario, hanno portato sul palco la magia di ogni epoca. Le coreografie, curate dal corpo di ballo e coreografate da Lia Molinaro, hanno aggiunto una nota di grazia all'intero spettacolo. Il tutto è stato coordinato impeccabilmente dalla direttrice artistica Linda Suriano, esclusivista regionale di Miss Italia Calabria e titolare della Carli Fashion Agency. La serata di Miss Italia Calabria ha conquistato il pubblico grazie al magnetismo e all’energia dei presentatori Andrea De Iacovo e Linda Suriano. La musica è sempre stata una componente fondamentale delle tappe di Miss Italia Calabria e anche questa volta non ha deluso le aspettative. Sul palcoscenico, il pubblico ha assistito alle esibizioni canore di Serena Napoli e Mattia Ciranno.

Il sindaco del Comune di Marano Principato Giuseppe Salerno ha evidenziato con gioia che «Attraverso questa manifestazione portiamo il nostro Comune alla ribalta. Grazie ad eventi come questo stiamo cercando di far riscoprire luoghi importanti del nostro territorio, come piazza Annunziata che ha ospitato Miss Italia Calabria. Il periodo estivo è ideale per accogliere i cittadini di Marano Principato e non solo. Un’opportunità per far conoscere il territorio, raccontarlo e creare occasioni di incontro. Miss Italia Calabria è un bellissimo evento che ci consente di valorizzare ulteriormente Marano Principato.

Ringrazio gli organizzatori e le attività commerciali del nostro territorio». Lia Molinaro ha partecipato alla tappa di Marano Principato in doppia veste, in qualità di assessore allo Sport e alla Cultura Lia Molinaro e coreografa di Miss Italia Calabria: «Doppia veste e un’emozione doppia. Già lo scorso anno, è stato entusiasmante avervi a “casa mia”. Sono felice di poter far vivere ai cittadini quello che vivo insieme a tutto lo staff quasi tutte le sere. Miss Italia Calabria è diventata una bellissima famiglia e una realtà importantissima; un concentrato di opportunità. Ringrazio Linda Suriano perché tra difficoltà e sacrifici continua a portare avanti questo spettacolo da tanti anni. Inoltre, grazie alla Carli Fashion Academy, fortemente voluta da Linda, le ragazze iniziano questo percorso ed hanno la possibilità di coltivare il loro talento». A proclamare la vincitrice della quinta tappa di Miss Italia Calabria è stata la giuria composta da: Giuseppe Salerno (sindaco di Marano Principato), Lia Molinaro (assessore allo Sport e alla Cultura di Marano Principato e coreografa di Miss Italia Calabria), Antonietta Cozza (delegata alla cultura del Comune di Cosenza), Pietro Molinaro (consigliere regionale), Francesco Molinaro (Mo.ro I-Tech Beauty), Saverio Molinaro (Molinaro assicurazioni), Daniele Spadafora (CosenzApp), Salvatore Garbato (truccatore delle dive), Annalisa Iuliano (assessore Politiche Sociali del Comune di Lago), Valentina Zinno (in rappresentanza della gioielleria Scintille per Miluna), Manola Federico (redattrice Cosenza Post), Giuseppe Pirillo (Framesi).

A seguito dell’incoronazione, Miss città di Marano Principato ha confessato di aver provato: «tantissime emozioni, soprattutto felicità. Non mi aspettavo la vittoria ma ci speravo. Miss Italia dà a molte ragazze l’opportunità di mettersi in gioco e superare i propri limiti. Spero di riuscire a superare i miei limiti. Mi sono laureata da poco in ingegneria civile e vorrei proseguire su questa strada. Inoltre, lavoro nel corpo di ballo dell’associazione culturale Palmo. Spero di continuare nel mondo della danza, una delle mie grandi passioni». Linda Suriano, esclusivista Miss Italia Calabria, ha ringraziato: «Il Comune di Marano Principato per la grande ospitalità e per l’affetto che ci ha riservato. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questa serata. Ringrazio i genitori che accompagnano le aspiranti miss in questo lungo percorso e tutte le ragazze che, nonostante la forte emozione, sono sempre entusiaste e felici di essere con noi su questo palco. Ringrazio tutto il nostro staff e la giuria».

Denise Ubbriaco