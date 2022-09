Antonella Biscardi 2° puntata "Il calcio nella rete" Intervista di Alessandra Mele

Ciao Antonella, ormai hai rotto il ghiaccio. Come ti senti alla vigilia della seconda puntata?

Emozionata, ma ormai padrona del mezzo! Scherzo ovviamente.

C'è sempre la grande nuvola che sta per far scoppiare un temporale, se non ci fosse però, significherebbe non amare il proprio lavoro.

Nella scorsa puntata hai parlato di storia, di forma psicofisica dei giocatori, delle attuali modalità di gioco, fra cui le 5 sostituzioni.

Antonella, sei riuscita a mantenere l’obiettivo prefissato, cioè parlare di calcio “ieri oggi e domani”?

Quando si giocano le partite, com’è successo lunedì scorso, gli ospiti hanno l'occhio sulla partita, ed è ovvio, sia per informazione che per tifo, ma i nostri temi sono passati anche per il calcio giocato quindi direi che la formula, almeno la prima puntata, ha funzionato.

Nella seconda puntata hai cambiato qualcosa? In genere si aggiusta il tiro.

Ogni puntata è il perfezionamento della precedente, sempre, ma la perfezione non si raggiunge mai, anche quando sembra perfetta per chi la prepara non è mai “perfetta”.

Comunque certo, stiamo perfezionandoci a partire dalla mia conduzione (sono ipercritica) che alcuni hanno detto mio padre avrebbe voluto più pepata, più istigatrice di discussione accesa. Questo non potrei farlo, mi è piaciuto molto come gli ospiti hanno affrontato i temi e compreso il senso della discussione, ma forse io posso essere un po' più "padrona di casa", ascoltando i consigli senza snaturarmi.

Poi daremo più spazio ai “social” che sono importanti per il progetto “webtv” obiettivo futuro, e temi sempre più "caldi".

Antonella qualche anticipazione per la prossima puntata?

Come ho già detto più volte questo programma è un po' un sogno nel cassetto che si realizza a metà. Il mio sogno è un programma molto più vasto, che copra il calcio dagli anni ’50 a oggi, dalle radiocronache, alla tv, al digital, arrivando al calcio giocato.

"Il calcio nella rete" è un viaggio nel calcio di questo particolare momento storico di grandi cambiamenti.

Una trasmissione senza accanimenti di tifosi, senza "bar dello sport”.

Io sono cresciuta con il calcio più bello e ne amo la storia, le tradizioni le emozioni, non i litigi fra tifoserie, non la violenza.

Ed ecco che la seconda puntata inizierà con l'emozione di un calcio ripartito, con i ricordi di un calcio che era, dei giocatori fenomeni rimasti nel cuore e per farci sentire questo trasporto emotivo Darwin Pastorin è un grande.

Poi partendo dalla sua storia parleremo di Var che tantissimo ha rivoluzionato il gioco, e ovviamente del nostro campionato, di cosa è successo a cavallo delle nostre due puntate.

Qualche nome di chi parteciperà?

Facciamo un accordo, non più di un nome a intervista.

Oggi ti parlo del prof. Daniele Popolizio “mental coach" di grandi campioni, che solo i tanti suoi titoli mi richiederebbero tutta l'ora per presentarlo.

Con lui affronteremo il tema di quanto possa contribuire per un campione la giusta motivazione per vincere, per affrontare momenti difficili di stress fisico ed emotivo. Ricordiamo sempre che il nostro è un viaggio di 7 puntate nel calcio “post covid”.

Non tutto è normale!

Ok un solo nome, ma almeno un altro genere di "sgub"?

Ho fatto un'indagine su facebook per chiedere il parere sul mio look della prossima puntata. Ho mostrato due outfit, mi credi? Vanno alla pari, quindi lascerò la scelta a come mi sveglio la mattina!

Prima di salutarci ci ricordi dove vedere il programma e l'appuntamento?

Certamente.

Giorno e orario: tutti i lunedì fino al 3 agosto dalle 21.00 alle 22.00.

Visibilità: su Goldtv, in straming www.goldtv.it e www.inmoveproduction.it

In diretta sui miei social fb e Instagram.

In diretta anche su fb della rete e di inmoveproduction

Anche sul sito www.infooggi.it e www.universalkinesiology.it

Insomma se volete mi trovate!!!

Io vi aspetto!

Scrivete e leggeremo i vostri post!

Allora Antonella, buona diretta!

Grazie Alessandra per la consueta chiacchierata.

