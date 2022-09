Antonella Biscardi. Il calcio nella rete. Cuore tifoso. Intervista di Alessandra Mele

Ciao Antonella, il titolo della puntata di questa sera è Cuore tifoso. Cosa vuoi raccontarci?

Emozioni, calore, colore, musica, felicità, ma anche palpitazione, rabbia, angoscia, paura.

È il Cuore tifoso in sintesi.

Ma mi piacerebbe andare oltre con te, facciamo un viaggio insieme, immergiamoci nei cori, nei colori, nella gioia di una gradinata di un campo da calcio, oppure di una birra e qualche amico al bar, o in casa su un divano che è scomodo e bollente come caldo e avvolgente.

Ok, facciamo questo viaggio insieme!

Sì, ma mi aspetto aggiunte e consigli.

Certo, stiamo camminando insieme, andiamo!

Cuore tifoso è quel cuore che palpita per una squadra, scelta da bambini, oppure perché quella di un amico, della propria città, dei legami.

Per la squadra scelta si tifa, e si tifa sempre, in vittoria e soprattutto in sconfitta.

Cuore tifoso è animato da passione, amore incontrastato, divertimento, gioco.

E Cuore tifoso unisce persone di tutte le etnie, ceto ed età.

Viaggia trasversalmente senza distinzioni.

Ma… Cuore tifoso, come spesso accade in tante manifestazioni della vita, quando si lascia andare al controllo degenera in tifo sfrenato, incontrollato, distruttivo, diventando un cuore tifoso malato, che divide anziché unire.

Cuore tifoso è principalmente un’emozione.

Vorrei non fare un’intervista, ma vivere emozioni.

Visto il diverso incontro di oggi, allora aggiungo una mia emozione.

Mi colpisce molto e lascia triste, il Cuore tifoso senza abbracci, esultanza, colori. Solitario, che aldilà di tutto, batterà sempre per la sua squadra, un Cuore tifoso che in questo particolare momento storico soffre.

Grazie Alessandra per l’assist, parleremo anche di questo e mi piace molto che tu abbia aggiunto un importante elemento al tema.

Si dice che il pubblico è il dodicesimo giocatore in campo, ed è proprio così.

Oggi vediamo uno stadio freddo, senza voci, colori, supporto ai giocatori. Si soffre dentro e fuori dal campo.

Eduardo Galeano scrive:

Una volta alla settimana, il tifoso fugge da casa sua e va allo stadio. Sventolano le bandiere, suonano le trombe, i razzi, i tamburi, piovono le stelle filanti e i coriandoli: la città scompare, la routine si dimentica, esiste solo il tempio. In questo spazio sacro, l’unica religione che non ha atei esibisce le sue divinità…

Lui spiega molto bene il tema di questa sera.

Dunque Antonella, è un viaggio lunghissimo, come pensi di poterlo affrontare in un’unica puntata?

Questo è il plus de “ Il calcio nella rete”.

Lanciare la palla e ognuno può andare in rete a modo suo.

Mi spiego meglio, non occorre analizzare tutte le sfaccettature di un tema, già evidenziarle dovrebbe far riflettere. E poi si può sempre tornare sull’argomento in un'altra puntata.

Grazie Antonella, prima di salutarci ho una curiosità: qual è il tuo Cuore tifoso?

Ah, fantastico! Quasi me l’aspettavo!

Io palpito per un calcio vero, divertente, colorato, emozionale, caldo e senza violenza. Sono un Cuore tifoso che non ha una squadra, ma il calcio nel cuore.

Con questa chiusura romantica ti lascio a questa sera.

Ricordi come vedere il programma?

