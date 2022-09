Antonella Biscardi. 'Il calcio nella rete' ecco la diretta streaming

ROMA 6 LUG - Antonella Biscardi sarà la terza puntata di sette, come ho detto la scorsa volta, ogni puntata è il perfezionamento della precedente, ma la perfezione non si raggiunge mai altrimenti che stimoli avremmo per andare avanti?

Detto questo, la mia conduzione è stata un po' più pepata e istigatrice di discussione come mi avevano suggerito, ma devo dire che è stato un processo naturale.

Gli ospiti che sono il punto forte della trasmissione sono entrati tutti perfettamente nell'idea del format, anzi la loro competenza lo esalta.

E questo mi spinge ad andare oltre ogni puntata, a osare di più.

Devo ringraziali tutti, partendo dalla partecipazione di José Altafini in diretta da Alessandria.

Ho detto un ospite alla volta, quindi questo è quello promesso.

Visibilità: su Goldtv canale 17 (per il Lazio)

In streaming www.goldtv.it www.antonellabiscardi.it www.inmoveproduction.it

In diretta sui miei social fb e Instagram.

Su fb della rete e di inmoveproduction

Anche sul sito www.infooggi.it e www.universalkinesiology.it