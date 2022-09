Antonella Biscardi. Il calcio nella rete. Euro prima. Intervista di Alessandra Mele

Ciao Antonella. Inizia oggi l’edizione degli Europei de Il Calcio nella Rete. Quali saranno le novità, e come sarete Diversamente Sportivi?

Diversamente Sportivi è nell’approccio agli argomenti.

Le novità ci sono e vanno dall’impianto scenografico all’introduzione di nuove rubriche.

L’appuntamento rimane il lunedì e uniremo sempre all’attualità storia, tradizione, colore della competizione.

Questa edizione è itinerante, quindi 11 stadi e 11 nazioni differenti.

Tanti usi e costumi differenti!

Stasera Euro prima, raccontaci come sarà.

Cominceremo con l’analisi della nostra Nazionale, ovviamente, il debutto, lo stadio, il tifo, e racconteremo anche la storia di questa competizione, almeno la parte saliente e curiosa.

Come sempre, storia e attualità.

Certo. Fa parte del Diversamente Sportivi unire storia, attualità, costume, e per rafforzare il concetto, inseriamo le nuove rubriche.

L’Azzurro di Darwin. Lo ieri e oggi fra modernità, nostalgia e poesia.

Valenti’s Secret. Un ironico e un po’ “intimo” punto di Paolo Valenti su uno specifico episodio, di ieri o di oggi.

L’inviato Speciale, che non può mancare in una trasmissione che si rispetti legata a una grande competizione. E il nostro inviato è Il Grillo Parlante l’attore Luigi Pisani, che farà le sue incursioni, ironiche e argute nelle varie nazionali.

Completeranno i nostri contributi video le consolidate rubriche Il Punto di Claudio Onofri, la scheda della Kinesi e il momento di Filosofia di Andra Tortoreto.

Forse ci vorrebbero due ore, ma noi saremo brevi, succinti e compendiosi, come diceva il caro papà Aldo.

A lui dedico questi Europei. E’ con me nello spirito di tutto il mio viaggio di quest’anno.

Parliamo del nuovo impianto scenografico.

Sostanzialmente è una diversa disposizione per permettere più interazione con la redazione che sarà quindi presente in scena, visto le tre partite in diretta e l’importante partecipazione del pubblico da casa.

Poi direi di lasciare qualche sorpresa a questa sera!

Antonella per chiudere raccontaci come sarà il tuo Europeo.

Un po’ nostalgico e mi richiede tanta forza per incanalare e fare tesoro di ricordi memorabili.

Ho vissuto edizioni Mondiali ed Europei grandiose con Il Processo di Biscardi, ho conosciuto campioni, giornalisti, politici, personaggi unici e indimenticabili.

Oggi alla guida ci sono io, “indegna” forse di questo ruolo nella sua canonica interpretazione, ma nel mio essere, con il mio pensiero di vivere il calcio, con un gruppo di lavoro solido, competente, moderno.

Una versione Smart e Profonda, si può dire o è un ossimoro?

Credo si possa dire Antonella, e aggiungerei molto piacevole da seguire anche dalla parte di un pubblico giovane e femminile.

Questo è un po’ il mio orgoglio, ci scrivono tanti giovani e tante donne.

Noi rispondiamo sempre a tutti.

Sono loro la conferma che la nostra strada è quella giusta, perfezionabile, ma giusta.

Questa sera tante novità, non resta che guardarvi!

Grazie, a questa sera.

Ricordo che potete scriverci sulle mie pagine social, rispondere ai sondaggi e interagire con noi in qualsiasi momento.

E’ la sinergia che ci fa crescere.

Grazie a te Antonella, ricordiamo l'appuntamento.

Certamente.

Giorno e orario: tutti i lunedì dalle ore 21.00 alle 22.00.

Visibilità: su Goldtv canale 17 ( per il Lazio)

in streaming www.goldtv.it www.antonellabiscardi.it www.inmoveproduction.it

In diretta sui miei social fb e Instagram.

Su fb della rete e di inmoveproduction

Anche sul sito www.infooggi.it e www.universalkinesiology.it

Insomma chi vuole mi trova!

Allora Antonella buona diretta!

Grazie Alessandra per la nostra chiacchierata.

Grazie a chi vorrà esserci.

Vi aspetto! Denghiù

