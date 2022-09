Antonella Biscardi. Il calcio nella rete. Il Goleador. Intervista di Alessandra Mele

Ciao Antonella. Il titolo della puntata di questa sera è Il Goleador, cosa ci racconti?

La puntata è un po’ uno spin off della puntata Gol con cui abbiamo accolto il nuovo anno. Un tema che spinge a pensare positivo.

Il gol esprime un obiettivo raggiunto, una certezza, una gioia.

E’ espressione di felicità. Ed anche di prospettiva e obiettivo.

E chi è Il Goledor?

Il Goleador è chi ha uno scopo, centra l'obiettivo, consegue una vittoria. E’ chi ha invenzione, estro, fantasia, crea poesia e fa sognare.

Il Goleador è la gioia e lacrime dei tifosi, è la vittoria e la sconfitta di una squadra. E’ esultanza e disperazione per un gol.

Il Goleador è unione di mente e corpo, è il senso della vittoria, della determinazione, della bravura, raccoglie in sé il senso della vita, non solo in campo, ma in ogni manifestazione del nostro quotidiano.

Ecco, è in questo tuo dire “in ogni manifestazione del nostro quotidiano” che mi sembra di ritrovare Antonella e il significato del tuo programma Il Calcio nella Rete.

Verissimo!

Racconteremo e ricorderemo grandi figure del nostro calcio, Goleador che nessuno dimentica, ma anche la trasformazione in campo del ruolo di Goleador.

E inevitabilmente, insito nella caratteristica del programma, arriveremo anche al significato nella vita quotidiana, perché in ognuno di noi c’è un Goleador o una Goleadora.

Bella questa declinazione al femminile!

Alessandra non dimentichiamoci che il calcio femminile sta espandendosi e ci sono molte “Goleadore”, e poi le donne hanno stessa parità e obiettivi dell’uomo.

Il termine calcistico goleador lo inventò, in un mondo dove il calcio era prevalentemente maschile, Gianni Brera mutuandolo dalla corrida spagnola dove il sostantivo toreador, relativo al torero e soprattutto il verbo torear, rende molto bene l'idea del Golear, fare gol.

Ho voluto mantenere questo termine, declinandolo poi come sempre nel corso della puntata.

Con “Il Calcio nella Rete” affronti spesso argomenti “particolari” abbinati al calcio, con questo titolo, sembra quasi che tu voglia essere più “calcistica”.

E’ anche bello scoprire le potenzialità che possono esserci dietro un titolo.

Con Il Goleador si pensa al numero 9, il numero magico nel calcio tipico di quel ruolo, anche se c’era l’11, l’altro numero magico, quello degli attaccanti, e il 10 del cosiddetto "fantasista".

Si pensa ai grandi degli anni Settanta come Boninsegna, Altafini, Savoldi, Pulici, Pruzzo, Rossi, Chinaglia, per citarne alcuni, che erano i goleador, i re.

Poi, c’è il goleador di oggi, quello che si mette al servizio della squadra come Cristiano Ronaldo che si vede spesso tornare nei calci d'angolo ad aiutare la difesa con la sua elevazione.

E ancora, se spazi nel mondo, si pensa ai più grandi come Pelé, Romario, Puskas, Gerd Muller, ognuno ha segnato più di 700 gol in carriera, e a Goleador meravigliosi come, Van Basten, Ronaldo il Fenomeno, Batistuta, Totti ….

Ricordato questo, arriviamo agli obiettivi quotidiani, ai Goleador in politica, sul Web, nello spettacolo, nel proprio lavoro e in casa.

L’obiettivo è grande o piccolo, ma, quasi sempre, è insito in noi.

Antonella per chiudere, io la domanda devo fartela.

Tu che “Goleadora” sei?

Quando un Goleador si allena, ha davanti a se tanti palloni, lui calcia con l’obiettivo di centrare la porta, ma non tutti entrano.

Continua ad allenarsi però, cercando di fare più reti possibili.

Credo che sia chiara la risposta, non ci resta che guardarvi questa sera.

Grazie, a questa sera.

Ricordo che potete scriverci sulle mie pagine social, rispondere ai sondaggi e interagire con noi in qualsiasi momento.

E’ la sinergia che ci fa crescere.

Grazie a te Antonella, ricordiamo l'appuntamento.

Certamente.

Giorno e orario: tutti i lunedì dalle ore 21.00 alle 22.00.

Visibilità: su Goldtv canale 17 ( per il Lazio)

in streaming www.goldtv.it www.antonellabiscardi.it www.inmoveproduction.it

In diretta sui miei social fb e Instagram.

Su fb della rete e di inmoveproduction

Anche sul sito www.infooggi.it e www.universalkinesiology.it

Insomma chi vuole mi trova!

Allora Antonella buona diretta!

Grazie Alessandra per la nostra chiacchierata.

Grazie a chi vorrà esserci.

Vi aspetto! Denghiù

