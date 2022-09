Antonella Biscardi. "Il calcio nella rete". Il pallone è d'oro Intervista di Alessandra Mele

Ciao Antonella. Sei arrivata alla soglia della quarta puntata, come procede il programma? Puoi fare un primo bilancio?

Il primo bilancio lo faccio sempre alla fine della puntata, a sangue caldo come si dice, mi serve per capire come aggiustare il tiro.

Poi via via ne analizzo i dettagli. Abbiamo più volte detto che è un format diverso dai soliti di calcio, aggiunge storia, ricordi, emozioni, tradizioni e che il pubblico sportivo non è abituato a questo.

Oggi sono arrivata al terzo bilancio.

Ricapitolo per i nostri lettori.

Hai parlato di storia, di forma psicofisica dei giocatori, delle attuali modalità di gioco, di Var, di psicologia, di mental coaching, della casualità in una partita, di filosofia.

Forse il tiro è troppo alto per un pubblico calcistico?

Forse.

Non posso dimenticare mai le parole di mio padre quando diceva che io ho un concetto troppo "elevato" di voler trattare il calcio.

"Che i tifosi sono semplici e bisogna parlare loro con il "loro linguaggio".

Credo che sarebbe contento del risultato, perché c'è molta gente che apprezza questo nuovo genere. Forse è perché riusciamo a parlare con un linguaggio "semplice"?

Non è la massa ovviamente! Non sono "milioni di telespettatori”, anche se oggi "milioni" sono solo in rari casi.

Bisogna sempre essere obiettivi con se stessi per costruire qualcosa di cui sentirsi soddisfatti. Il programma va in onda su una grande rete regionale, Goldtv, puntiamo molto sull’aspetto “social” dove abbiamo ampio seguito e stiamo creando il nostro canale web tv. Una scelta voluta per testare “la novità”.

Ci vorrebbe il coraggio di sperimentare anche da parte di grandi reti, ma lo sappiamo vivono di pubblicità.

Chi rischierebbe di non essere finanziato su un programma "diverso" dai soliti proposti?

Quindi?…

Sono felice del grande laboratorio di sperimentazione che stiamo creando giorno per giorno compreso il mio "frontwoman".

È da piccoli che si diventa grandi.

Dove "grande" in questo caso significa soddisfazione per ciò che si crea insieme, nel confronto, nella sinergia del gruppo.

Cosa ci proponi la prossima puntata?

Andiamo avanti sulla parola "pallone"

La scorsa settimana abbiamo detto "Il pallone è rotondo" questa settimana "Il pallone è d'oro".

Dove "oro" sta per: Il pallone d’oro, cioè l’ambito premio attribuito ogni anno alle prestazioni atletiche del calciatore.

Il pallone è d’oro cioè ORO uguale denaro.

Anche oro come bellezza dell’atto atletico visto dal lato filosofico.

Infine oro come traguardo. Analizzando dal punto di vista psicofisico la fatica e il lavoro che il calciatore deve compiere per raggiungere grandi obiettivi.

Io, Antonella, vorrei conoscere qualche anticipazione di come affronterete questo tema.

Questo tema è vasto, raccoglie storia, filosofia, gioco.

Abbiamo molti contributi filmati e in studio ospiti "giusti" per i temi.

E oggi ne dico due di nomi, anticipando la tua domanda:

la psicoterapeuta Magda Morrone e l'avvocato di diritto sportivo Carlo Rombola', "Prontissimi" per affrontare il tema "oro" come obiettivo agonistico quindi anche preparazione psicofisica, e "oro" come denaro.

Ovviamente il nostro parterre comprende altri grandi ospiti...

I loro nomi alla prossima intervista!

Sarà la quarta puntata di sette, stai al superamento della metà del lavoro, stato d'animo?

Eccellente! Guai se non lo fosse. Sempre con le farfalle nello stomaco allo start, ma è uno stato che ormai fa parte del tutto.

Lo "sgub" di oggi?

Più che uno "sgub "una domanda.

Da donna a donna, secondo te meglio in nero o jeans e camicia?

Più elegante o sportiva?

Antonella, parli di oro suggerirei abbigliamento più elegante.

Ah! Vero! Oro.

Prenderò in considerazione il tuo consiglio!

Grazie Alessandra

Prima di salutarci ricordi dove vedere il programma e l'appuntamento?

Certamente.

Giorno e orario: tutti i lunedì fino al 3 agosto dalle 21.00 alle 22.00.

Visibilità: su Goldtv canale 17 (per il Lazio)

in streaming G oldtv A ntonella Biscardi Inmove Production

In diretta sui miei social fb e Instagram.

Su fb della rete e di inmoveproduction

Anche sul sito infoOggi e Universal Kinesiology

Insomma chi vuole mi trova!

Allora Antonella buona diretta!

Grazie Alessandra per la consueta chiacchierata.

Vi aspetto!

