Antonella Biscardi. Il calcio nella rete Le relazioni pericolose. Intervista di Alessandra Mele

Ciao Antonella. Nel tuo programma parli di storia, di psicologia, filosofia, forma psicofisica e bellezza dei giocatori. Hai analizzato figure come numeri 10, mediani, portieri, presidenti. È un programma dal quale ci si aspetta sempre qualcosa di nuovo.

Cosa ci proponi questa sera?

Dico il tema e vi lascio pensare a quante sfaccettature può avere "Le relazioni pericolose".

Quali sono dal tuo punto di vista le relazioni pericolose?

Parleremo di procuratori.

Quella figura che affianca il giocatore, che lo guida, lo usa, lo protegge, lo alza nell'olimpo o lo catapulta nell'inferno.

Loro, sono consiglieri, amici, angeli custodi, affaristi?

Qualunque sia la risposta, sono determinanti.

Antonella, vorrei qualche anticipazione di come affronterete l'argomento.

Questo tema è vasto, raccoglie storia, filosofia, gioco e psicologia.

Il procuratore da quando esiste, guida la vita di un giocatore, muove denaro e se bravo determina il calciomercato.

In pratica regola il calcio.

Partiremo dal momento in cui la figura del procuratore si è affacciata nel nostro calcio, in pratica dopo la sentenza Bosman del 1995 che sancì il libero mercato per arrivare a oggi.

La domanda alla quale cerchiamo di dare risposta è se il binomio procuratore/ calciatore crea Le Relazioni Pericolose.

Mi dici qualcosa in più su come vivrà il programma?

Mi stai chiedendo come sarà strutturata la puntata?

Ebbene sì!

Intanto va in diretta seguendo la scia che il tema suscita negli ospiti aiutati da contributi filmati.

Il tuffo nei ricordi e spesso nella nostalgia dei tempi che furono sono sempre le poetiche "Teorie" di Darwin Pastorin, una carezza all'anima.

Distintivo e puntuale "Il Punto di Claudio Onofri" che invita a una riflessione fra ieri e oggi.

Ormai con loro c'è una sinergia quasi perfetta. Parliamo solo del tema e loro vanno, ognuno seguendo il proprio istinto.

Poi c'è il contributo del filosofo Andrea Tortoreto, che analizzerà il potere del denaro che da motore dello scambio diviene entità astratta, assoluta, dominante, con il risultato di un mondo globale mercificato, in cui il valore di un bene, di un oggetto, e quindi di un calciatore o, forse, addirittura di una persona, è del tutto riassorbito nell’unica funzione che davvero conta: quella di produrre ricchezza, cioè altro denaro.

E ancora, per non farci mancare nulla e allargare l'argomento, abbiamo il contributo filmato sul ruolo delle P.R. di Stefano Marchesi, appunto PR Manager, che aprirà il collegamento con Manuela Ronchi, famosa manager di grandi atleti, in uscita proprio in questi giorni con il suo libro "Le relazioni non sono pericolose".

Direi che può essere sufficiente per oggi.

Stai andando dritta come un treno qual è la stazione di arrivo, se c'è?

Non c'è, ti rispondo senza esitazione, il viaggio è senza meta finale.

Ed è questo il fascino, la sfida, l'arricchimento.

Ogni puntata è solo una stazione, si aggiungono passeggeri, bagagli, cose nuove, poi il treno riparte.

Ogni puntata è il perfezionamento della precedente, ma la perfezione non si raggiunge mai, altrimenti che stimoli ci sarebbero per andare avanti?

I passeggeri sono la forza di questo treno, percorrono questo viaggio con me, perfettamente in sintonia, e spesso la loro competenza lo esalta.

Questo mi spinge ad andare oltre ogni puntata, a osare di più.

Prima di salutarci ci dai uno "sgub"?

Allora…

Parleremo di "Giocalcio".

La crescita dei bambini è importante e l'approccio al calcio dovrebbe essere un gioco prima di una scuola per futuri campioni.

Antonella, ricordi dove vedere il programma e l'appuntamento?

Certamente.

Giorno e orario: tutti i lunedì dalle ore 21.00 alle 22.00.

Visibilità: su Goldtv canale 17 ( per il Lazio)

in streaming www.goldtv.it www.antonellabiscardi.it www.inmoveproduction.it

In diretta sui miei social fb e Instagram.

Su fb della rete e di inmoveproduction

Anche sul sito www.infooggi.it e www.universalkinesiology.it

Insomma chi vuole mi trova!

Allora Antonella buona diretta!

Grazie Alessandra per la nostra chiacchierata.

Grazie a chi vorrà esserci.

Vi aspetto!

