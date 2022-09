Antonella Biscardi. 'Il calcio nella rete' 'storia, filosofia, gioco' Intervista di Alessandra Mele

Ciao Antonella, stai preparando la terza puntata. Come reagiscono pubblico e critica al programma? Hai riscontri?

Devo dire che sono contenta. È un format diverso dai soliti di calcio, aggiunge storia, ricordi, emozioni, tradizioni.

Il pubblico sportivo non è abituato a questo, lo sono gli appassionati che però ricercano argomenti specifici in reti “specifiche”.

La risposta è buona, è un'ora, scorre veloce e il pubblico la segue.

C'è un grande pubblico femminile che mi appoggia, noi donne siamo curiose e ci piace la sperimentazione, credo sia anche per questo.

Hai parlato di storia, di forma psicofisica dei giocatori, delle attuali modalità di gioco fra cui le 5 sostituzioni, di Var, di psicologia, di mental coaching.

Sei entrata nel vivo del format.

Cosa bolle in pentola per la prossima puntata?

Ampliare l'orizzonte innanzitutto.

Dico il tema e vi lascio pensare a quante sfaccettature può avere.

"Il pallone è rotondo".

Io, Antonella, mi aspetto almeno una piccola anticipazione di come affronterete questo tema.

L'ho anticipato "spaziando" e aggiungo "sorpresa!".

Questo tema è vasto, raccoglie storia, filosofia, gioco.

Non dico altro.

Sarà la terza puntata di sette, come ti senti?

Come ho detto la scorsa volta, ogni puntata è il perfezionamento della precedente, ma la perfezione non si raggiunge mai altrimenti che stimoli avremmo per andare avanti?

Detto questo, la mia conduzione è stata un po' più pepata e istigatrice di discussione come mi avevano suggerito, ma devo dire che è stato un processo naturale.

Gli ospiti che sono il punto forte della trasmissione sono entrati tutti perfettamente nell'idea del format, anzi la loro competenza lo esalta.

E questo mi spinge ad andare oltre ogni puntata, a osare di più.

Devo ringraziali tutti, partendo dalla partecipazione di José Altafini in diretta da Alessandria.

Ho detto un ospite alla volta, quindi questo è quello promesso.

Mi dici qualcosa in più su come vive il programma?

Mi stai chiedendo com’è strutturato?

Intanto va in diretta seguendo la scia che il tema suscita corredato da contributi filmati.

Fiore all'occhiello del programma è la poetica "Teoria" di Darwin Pastorin, una carezza all'anima.

Distintivo e puntuale "Il Punto di Claudio Onofri" che invita sempre a una riflessione fra ieri e oggi.

Ormai con loro c'è una sinergia quasi perfetta. Parliamo solo del tema e loro vanno, ognuno seguendo il proprio istinto.

Il contributo dal punto di vista tecnico è dato dalla nostra scheda elaborata dai competenti specialisti di "Universal Kinesiology".

In ogni puntata si aggiungono contributi filmati…

Poi tutto è una discussione libera.

Sempre grande spazio social, per noi molto importanti per il progetto “web tv” che è l'obiettivo futuro, con il nostro Leone Romani,

Lo "sgub" di oggi?

Questa settimana siamo persino andati a disturbare un filosofo!

Andrea Tortoreto ci illuminerà su "Il pallone è rotondo".

Prima di salutarci ricordi dove poter vedere il programma e l'appuntamento?

Certamente.

Giorno e orario: tutti i lunedì fino al 3 agosto dalle 21.00 alle 22.00.

Visibilità: su Goldtv canale 17 (per il Lazio)

in streaming www.goldtv.it www.antonellabiscardi.it www.inmoveproduction.it

In diretta sui miei social fb e Instagram.

Su fb della rete e di inmoveproduction

Anche sul sito www.infooggi.it e www.universalkinesiology.it

Insomma chi vuole mi trova!

Allora Antonella buona diretta!

Grazie Alessandra per la consueta chiacchierata.

Vi aspetto!

Hashtag

#ilcalcionellarete #passione #ieri #oggi #domani

Antonella Biscardi

Blog Facebook Instagram

Alessandra Mele E-mail

www.inmoveproduction.it