Antonella Biscardi. Il calcio nella rete. CalcioDonna Intervista di Alessandra Mele

Ciao Antonella, l’argomento di oggi è CalcioDonna. E’ un caso che ne parli l’8 marzo?

E’ un caso che l’8 marzo, festa della donna, capiti proprio di lunedì quando sono in onda con Il calcio nella rete, ma è una bella coincidenza che prendo al balzo per parlare della donna nel mondo del calcio.

E allora parliamone, cosa racconterai?

Nel mio programma cerco di aggiungere sempre qualcosa al vasto tema calcio, quello di oggi è un viaggio nel calcio al femminile.

In studio, quote rosa per cominciare.

Spiega meglio “quote rosa”.

Sicuramente il tema di questa sera è molto vasto, sfaccettato e attuale, visto anche la presenza al Festival di Sanremo della bomber della nazionale femminile Cristiana Girelli (sullo stesso palco di Ibra, ma non insieme) e noi lo trattiamo con il nostro consueto spirito di approfondimento e leggerezza.

Detto questo, quote rosa perché le ospiti femminili pareggeranno quelli maschili.

Perché questo tema, a parte la coincidenza del giorno de La festa della donna?

Perché, come dico sempre, il calcio è l’espressione della vita, noi donne siamo l’altra metà del cielo, e quindi parliamo di CalcioDonna.

E’ certamente un tema vasto e interessante, come pensi di trattarlo in un’ora di programmazione?

Sempre nello stesso modo: brevi, succinti e compendiosi.

Antonella, anticipami qualche argomento.

Come dico nella copertina di apertura siamo arrivati in un momento storico in cui il Calcio sta diventando CalcioDonna.

Non più uno sport per soli uomini, dove giocano, tifano, comandano solo loro, oggi le donne stanno prepotentemente incalzando anche questo mondo.

Tardi possiamo dire, ma sempre meglio che mai.

E allora stasera andremo a conoscere donne calciatrici, donne tifose, donne nelle istituzioni, non ancora equiparate, nelle funzioni, negli stipendi, nel seguito, ma sempre presenti, a dimostrare che se le donne vogliono, sono brave quanto gli uomini a dirigere, calciare, fare gol, tifare, e nello stesso tempo, infrangendo l'immaginario collettivo, portano i tacchi a spillo in un mondo di tacchetti.

Conoscendoti, credo che analizzerai il tema non solo sotto l’aspetto sportivo, ma anche psicologico e sociologico.

Cercheremo di spaziare fra vari temi dando spunti di analisi, ovviamente con un occhio sempre diversamente sportivo.

Ti ricordi che cantava Rita pavone nella sua famosa canzone La partita di pallone?

Certo… “perché, perché la domenica mi lasci sempre sola per andare a vedere la partita di pallone”…

Esatto, oggi, qualcosa è cambiato, le donne, giocano a calcio, tifano e vanno insieme ai loro compagni allo stadio.

E negli stadi, oggi, giocano anche loro, le calciatrici.

Il calcio sta diventando sempre più …. CalcioDonna, e questo fenomeno sta dilagando nel mondo.

Negli States è già molto affermato, googlato, e sempre più social.

Nel nostro Paese non è ancora a livello americano, ma sta facendo passi da gigante.

Parlerai di calcio femminile?

Anche.

E’ tanto che sfioriamo l’argomento aspettando il momento giusto per trattarlo e il momento è arrivato, inserito in un giusto contesto.

Insomma un altro bel viaggio nella varietà del nostro calcio!

Spero che il nostro viaggio si arricchisca a ogni puntata e CalcioDonna è sicuramente un tassello in più.

Direi Alessandra, che con queste note ho detto tanto, possiamo anche salutarci e invitare a vedere il programma.

E…lo “Sgub” di stasera?

Stasera lo “sgub” sono due donne conduttrici sportive che commentano le giornate calcistiche con estrema tecnica, ma che sono soprattutto due tifose…

Ovviamente dobbiamo aspettare stasera per sapere chi sono.

Ovviamente, anche perché, le sorprese non finiscono qui.

Buona puntata allora, ci vediamo questa sera.

Grazie, ricordo l'appuntamento e come scriverci.

È la sinergia con chi ci segue che alimenta il nostro desiderio di crescere.

