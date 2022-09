Antonella Biscardi / "Il calcio nella rete" Intervista dì Alessandra Mele

Ciao Antonella, mancano pochi giorni all'avvio del tuo programma "Il calcio nella rete".

Ci dai qualche anticipazione?

Ciao a tutti!

Mi piace molto questo nostro appuntamento settimanale, sono una persona che ama condividere emozioni e passioni.

Questo programma le unisce fortemente.

Come sono nate in te, e come hai trasformato emozione e passione in un programma sportivo, in un momento di ripresa del calcio dove anche tutti i talk tv stanno riprendendo?

Bella domanda. Innanzitutto io non riprendo ma inizio.

Un viaggio di 7 puntate, tutta la durata della ripresa del campionato, ma non per analizzare le partite o discutere animatamente sull'accadimento sportivo, certo se ne parlerà, ma il focus è su una visione più analitica, sociale, fisica, emotiva, storica in cui in questo particolare momento si è inserita la ripresa del campionato.

Quindi temi storici, sociali, ambientali del calcio che si gioca in questi giorni.

Detta così sinteticamente sembra che mi voglia elevare a Piero Angela. No, più semplicemente in un’ora parleremo di calcio ieri oggi domani.

Un salto nel passato, un'analisi ambientale psicologica e fisica delle tante prestazioni alle quali sono sottoposti i giocatori, e i rendimenti nelle partire giocate.

Come ti senti alla conduzione, emozionata?

Guai se non lo fossi! Vorrebbe dire non portare con me quella che sono: carica emotiva, passione, gioia. Non sono spaventata né insicura perché ho una squadra fantastica che ha permesso la realizzazione di questo progetto.

Non credere sia un argomento facile mentre tutti si accaniscono sul gioco e sui risultati, ma è una sfida.

E io sono cresciuta fra le sfide. E’ nel mio dna.

Quando parli di squadra fantastica, cosa intendi?

Non si può costruire un buon lavoro senza sinergie.

Sul lancio di una nostra web tv sono stata supportata soprattutto dai componenti la società InMove production, della quale fanno parte, oltre a me ovviamente, anche il produttore esecutivo Carla Traficante e il regista Claudio Stirlani.

Ci siamo messi subito a lavoro.

Si è aggiunto il creative producer Franco Masselli che con enfasi e grande professionalità ha abbracciato il progetto diventandone parte integrante. E poi tanti altri, pieni di desiderio di lavorare e creare, di mettersi in gioco.

Il supporto della grande squadra di Gold Tv che mi conosce da anni e che mi manda in diretta appoggiando in pieno il progetto.

Fondamentali gli ospiti, protagonisti insieme a me di questo viaggio, colleghi che negli anni sono stati sempre presenti qualunque viaggio avessimo realizzato, dal più grande al più piccolo. Loro sono la mia forza e la mia serenità in diretta.

Poi la redazione, persone nuove e persone di sempre.

E voilà il gioco è fatto!

Antonella qualche anticipazione, qualche nome?

L'ho promesso! E mantengo sempre le promesse.

Giorno e orario:

Tutti i lunedì dal 22 giugno fino a 3 agosto, dalle 21.00 alle 22.00.

Visibilità:

Su Goldtv, in streaming sul canale YouTube "inmovetv", in diretta sui miei social fb e Instagram, oltre a quelli della rete.

Per chiudere solo due nomi: José Altafini, Darwin Pastorin...

Comincio con i nomi che del calcio giocato e scritto sono "storia".

Grazie come sempre Antonella.

Alla prossima mi dirai tutto!

Certo, andremo avanti nei racconti Alessandra, come sempre!

Aggiungo per finire solo una cosa, per me importante: mi riavvicino al calcio dopo due anni di nulla.

Ho fatto completamente altro, e questa è una riconciliazione dovuta alla possibilità di vedere il calcio come mi piacerebbe fosse...

Un po' un sogno.

Grazie a chi vorrà esserci.

