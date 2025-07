Appuntamento nel suggestivo Orto Botanico l’11 e il 12 luglio con il dittico dedicato a Dalla e Daniele; il 16 luglio il grande Jazz di Fred Hersch in trio.

Tempo di lettura: ~3 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Armonie d’Arte: adesso è il tempo di Soverato.

Dopo una straordinaria inaugurazione con un commovente omaggio al genio di Morricone e uno strabiliante colpo d’occhio sulla platea di 1300 persone nell’incanto del Parco Scolacium, si parte adesso con il denso cartellone ambientato nell'Orto Botanico di Soverato.

Un'altra location di grande fascino, un fiabesco giardino e terrazza sul mare da due anni con vocazione spettacolistica proprio su impulso di Armonie d'Arte Festival.

Da questa stagione, il direttore artistico Chiara Giordano ha voluto riservare a Soverato un cartellone ancora più corposo e importante, contribuendo anche al marketing territoriale di più alto profilo culturale.

Gli spettacoli, sia dello storico palinsesto del Festival (ad agosto) che di Armonie d'Arte Network (luglio e settembre) prevedono artisti straordinari della musica e della danza internazionale, nonché il meglio dell'offerta italiana, con uno sguardo anche al Pop più raffinato.

Si parte l'11 e il 12 luglio, sempre alle 22.00, con il dittico “Dalla vs Daniele”, “Ciao Lucio” e “Ciao Pino”, due spettacoli diversi, “del cuore”: non solo musica ma anche parole, immagini, proiezioni, narrazioni in un immaginario dialogo con due giganti del cantautorato italiano, icone di un periodo storico e di un modo musicale che ancora oggi rappresenta riferimento e stimolo anche per le nuove generazioni. Di e con Sasà Calabrese, Dario De Luca e Daniele Moraca e con Francesco Montebello, Roberto Musolino, Roberto Risorto, il dittico “Dalla vs Daniele” rappresenta un omaggio appassionato e appassionante a due artisti immortali nella storia e nella memoria personale e collettiva del Paese.

Il 16 luglio arriva il grande jazz di Fred Hersch in trio, un vero fuoriclasse della scena mondiale, accompagnato in esclusiva da un’altra leggenda del calibro di Peter Erskine.

Segue poi, come tributo al patrimonio antico magno greco della Calabria ionica, l'intramontabile tragedia greca: Oreste di Euripide, regia di Alessandro Machia, tra i protagonisti Pino Quartullo.

E ancora una produzione originale del Festival in prima assoluta, di danza contemporanea, il 24 luglio, con un’inedita versione del Boléro, che si preannuncia particolarissima e sorprendente, “Bolero / Loop Escape” che vede, tra gli altri artisti di peso, il danzatore coreografo - Salvatore De Simone - della prestigiosa Wayne Mcgregor Company.

"Grande soddisfazione per la presenza del prestigioso Armonie d'Arte Festival a Soverato con la guida artistica acuta e visionaria di Chiara Giordano, a cui va tutto il nostro plauso e condivisione per un luminoso cammino insieme”. Così il Sindaco di Soverato, Daniele Vacca. Tutte le informazioni e programma completo su www.armoniedarte.com; ulteriori contenuti e anteprime sui canali social dedicati.

Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti? Iscriviti al nostro canale WhatsApp InfoOggi e ricevi in tempo reale gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone! Clicca qui per unirti