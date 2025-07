Tempo di lettura: ~3 min

ARAG, la divisione Precision Agriculture di Nordson, a Enovitis in Campo 2025: innovazione e precisione al servizio della viticoltura specializzata.

Rubiera (RE), 4 luglio 2025 – In occasione di Enovitis in Campo 2025, tenutasi dal 18 al 19 giugno a Rosciano in provincia di Pescara, ARAG ha presentato due importanti progetti di ricerca e sviluppo volti a rafforzare il proprio ruolo nella meccatronica applicata all’agricoltura di precisione, settore in cui riveste il ruolo di leader di mercato.

Durante la manifestazione in Abruzzo, i prodotti mostrati hanno interessato il sistema Flowtron, nella versione High Pressure (HP) per atomizzatori, sviluppata in collaborazione con Black-Shire, e una nuova modalità di comando per la chiusura delle sezioni tramite ultrasuoni direttamente installati sul trattore, ingegnerizzata con la collaborazione di Landini (marchio che appartiene al gruppo reggiano Argo Tractors).

Flowtron HP: controllo preciso e intelligente per atomizzatori. Il nuovo ARAG Flowtron HP è stato progettato specificatamente per applicazioni ad alta pressione su atomizzatori, superando la configurazione standard a bassa pressione per barre. Il sistema, capace di operare fino a 20 bar, consente una gestione ugello per ugello, ottimizzando la distribuzione del prodotto fitosanitario grazie al controllo PWM delle valvole, che permette una regolazione indipendente della dose.

A Enovitis, il sistema è stato presentato su un atomizzatore Dragone abbinato al robot autonomo RC3075 sviluppato da Blackshire, innovativa azienda italiana che ha sede a Vezza d’Alba (CN). Il trattamento è reso ancora più efficiente grazie all’integrazione con Viewer, un sistema di telecamere che sfrutta l’intelligenza artificiale, realizzato dalla start-up greca Eden Core, capace di rilevare in tempo reale la presenza e lo stato della chioma, e di trasmettere i dati alla centralina elettronica ARAG IBX100, per un’applicazione mirata e puntuale del trattamento.

“Il nostro obiettivo è offrire soluzioni in grado di rispondere alla crescente esigenza di sostenibilità e precisione, in un contesto normativo sempre più stringente in tema di uso di prodotti fitosanitari”, ha dichiarato Francesco Bursi, Application Manager di ARAG.

Integrazione trattore-attrezzo: ultrasuoni a bordo veicolo per il comando sezioni.

Il secondo progetto innovativo presentato ad Enovitis nasce dalla collaborazione con Landini, e dimostra l’evoluzione dell’integrazione macchina-attrezzo: anziché posizionare i sensori ad ultrasuoni direttamente sull’atomizzatore, questi vengono montati sul trattore, offrendo una nuova logica di comando che sfrutta l’informazione raccolta in anticipo sul percorso. L’integrazione è possibile grazie al sistema ISOBUS Multi-row di ARAG, basato sulla centralina IBX100 e perfettamente compatibile con i trattori dotati di Virtual Terminal.

In combinazione con il sistema di guida autonoma Ultrapilot – sviluppato da Argo Tractors – il trattore è in grado di seguire autonomamente il filare e di trasmettere in tempo reale i dati di vegetazione al sistema ISOBUS, che comanda la chiusura automatica delle sezioni in assenza di chioma o a fine filare.

“Una novità assoluta che consente di ottimizzare i trattamenti senza necessità di GPS o mappature, e che migliora l’efficienza riducendo sprechi e impatto ambientale” – ha sottolineato Francesco Annunziata, Project Manager di Argo Tractors.

Una visione comune per un’agricoltura connessa. “I progetti Flowtron HP e ISOBUS-Multi-row dimostrano come la collaborazione tra attori tecnologici d’eccellenza possa generare soluzioni concrete e operative, a beneficio della sostenibilità e della competitività delle aziende vitivinicole – ha dichiarato Chiara Gaeta Marketing Manager – ARAG, con il suo know-how specifico, continua a investire nello sviluppo di sistemi intelligenti che rappresentano il futuro dell’agricoltura di precisione”.

