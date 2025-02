Ardore-Calcio: Finisce in parità (1-1) tra l’Academy Ardore ed il Lazzaro.

Si è chiuso con un pareggio (1-1) l’atteso incontro tra l’Academy Ardore (13 punti in classifica e terz’ultimo posto) di mister Francesco Maviglia, che ha di recente sostituito Guglielmo Di Napoli nell’incarico, ed il Lazzaro (20 punti e zona centrale del torneo) del tecnico Antonio Barillà.

Un risultato che è parso giusto, frutto del miglior gioco espresso dall’Academy Ardore nel corso del primo tempo e un secondo tempo che ha visto, invece, i ragazzi di Barillà essere più attenti nelle retrovie e maggiormente propositivi in avanti.

Per l’Academy era l’occasione per poter risalire la china e accorciare le distanze dalle dirette concorrenti nella lotta per la salvezza, infatti con 13 punti all’attivo occupa ancora la terz’ultima posizione mentre il Lazzaro naviga in acque più tranquille a 20 punti. Da segnalare le assenze pesanti, nelle fila dell'Academy Ardore, del capitano Saverio Trimboli e dell'esperto difensore Dionigi Placanica, quest'ultimo appiedato, a parer di molti, in maniera esagerata per ben 5 turni. Contro detta squalifica la società ha già proposto ricorso in quanto giudicata spropositata rispetto ai fatti avvenuti e di cui si ha conoscenza (espulsione per doppia ammonizione).

Visti i risultati di ieri negli altri anticipi, per quanto riguarda le squadre impelagate nella lotta salvezza, quello di ieri è stato un punto guadagnato per l’Academy Ardore, in quanto sia il San Gaetano Catonoso (2-3 contro il Rizziconi), la Campese (sconfitta in trasferta 4-0 dallo Sporting Polistena) ed il Gebbione (sconfitto in trasferta 5-0 dal Catona), sono rimasti fermi al palo.

Ma veniamo all’incontro di ieri disputato presso lo Stadio di Contrada Vescovado ad Ardore.

Spalti discretamente occupati e folta rappresentanza di tifosi ospiti.

Dopo le prime schermaglie, la prima azione pericolosa si verifica al 5’ pt grazie ad una incursione sulla sinistra di Archinà che impegna il portiere ospite con una scivolata appena dentro l’area che va fuori di poco.

Al 15’ pt a seguito di un calcio d’angolo, e dopo un batti e ribatti in area, la palla viene colpita da Strati che manda il pallone a lambire il palo alla sinistra di Anghelone.

Al 17’ pt si fa vedere in avanti anche il Lazzaro con De Stefano che colpisce di testa una palla proveniente da una rimessa laterale, ma il suo tiro va di poco oltre la traversa.

Al minuto 21’ pt il Lazzaro perde palla a centrocampo e gli uomini di Maviglia ne approfittano per portarsi in avanti pericolosamente, solo l’intervento falloso di un difensore consente d’interrompere l’azione, ma concede agli orange di casa di battere una punizione dal limite e da posizione centrale.

Sulla palla si presenta F. Maviglia, che dall’alto della sua esperienza riesce a bucare la barriera trafiggendo centralmente Anghelone…è l’1-0 per l’Academy.

Nel rimanente tempo della prima frazione di gioco c’è ancora il predominio territoriale dei padroni di casa, che però non riescono a sfruttare altre occasioni ed il risultato parziale rimane sull’1-0.

Nella ripresa, come dicevamo, gli ospiti sembrano più intraprendenti e mantengono di più il possesso della palla, ma è comunque ancora l’Academy che al 12’ st si rende per prima pericolosa con un bel tiro dal limite del capitano (e mister) F. Maviglia, tiro che però esce di poco sopra la traversa.

Passa solo un minuto e al 13’ st il Lazzaro raggiunge il pareggio con Suraci che s’invola grazie ad una palla persa a centrocampo dai padroni di casa e al lancio di un compagno che gli consente di entrare in area e battere Tavernese (1-1).

Al 20’ st è ancora il Lazzaro a rendersi pericoloso con Crea che sfrutta una disattenzione difensiva e tira quasi a colpo sicuro, ma la palla si spegne di poco a lato.

Al 35’ st si fanno rivedere in avanti gli uomini dell’Academy che ripartono in contropiede e lanciano Strati che si trova solo davanti al portiere ospite, ma l’arbitro nel frattempo ha interrotto l’azione per un fuorigioco.

Al minuto 37’ st viene annullato per fuorigioco anche un goal del Lazzaro.

Al 40’ st altra azione pericolosa degli ospiti che viene frenata dal reparto difensivo dei padroni di casa che costringono l’attaccante ospite, quasi solo davanti alla porta, ad affrettare i tempi per il tiro e, quindi, a colpire la palla in maniera scomposta, palla che si spegne a lato della porta difesa da Tavernese.

Dopo 4’ minuti di recupero concessi dall’arbitro D’Africa della Sz. di Reggio Calabria (buona la sua direzione di gara) la partita si conclude con il risultato di 1-1.

Un pareggio che non scontenta nessuno e che lascia ancora immutate le speranze di entrambe le squadre.

Nel prossimo turno l’Academy giocherà ancora in casa, contro il forte Catona, mentre il Lazzaro se la vedrà in casa contro il Rizziconi.

Risultato:

Academy Ardore Vs CS Lazzaro 1-1

Le formazioni:

Academy Ardore: Tavernese 6; Careri 6; Barbaro 6,5; Musolino 6; Maviglia 6,5; Archinà 6,5; Leone 6 ; Strati 6; Pedullà 6; Cinanni 6; Morales 6. All. F. Maviglia 6.

CS Lazzaro 1974: Anghelone 6, Seminara 6; Familiari 6,5; Borghetto 6; Del Popolo 6; Araniti 6,5; Suraci 6,5; De Stefano 6; Crea 6; Pangallo 6; Fava 6. All. A. Barillà 6.

Arbitro: D’Africa della Sezione di Reggio Calabria.