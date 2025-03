Ardore-Calcio: il derby jonico va all’Academy Ardore (2-1), che scavalca in classifica il Roccella.

Il derby jonico tra l’Academy Ardore e l’Asd Roccella, disputato ieri presso lo stadio “Vescovado” di Ardore, finisce a favore dei padroni di casa con il risultato di 2-1.

Era una partita molto sentita perché le due squadre si trovavano appaiate a quota 17 (penultima posizione, l’ultimo posto è occupato dal San Gaetano Catanoso a quota 8), e stanno cercando in ogni modo di togliersi dalle sabbie mobili della zona calda del torneo.

A condurre le danze sin dall’inizio è stata soprattutto l’Academy che ha mantenuto di più il possesso palla e si è resa maggiormente pericolosa in avanti anche se le conclusioni a rete si sono contate, da entrambe le parti, con il contagocce.

Dal canto suo il Roccella ha tenuto bene il campo e si è fatto sorprendere soltanto in occasione delle palle inattive dal quale sono nati i due goal che hanno poi determinato il risultato.

I ragazzi di Maviglia si spingono subito in avanti, realizzando belle trame e fornendo un gioco attento e diligente sia sulle fasce che a centrocampo (la difesa non è stata quasi mai impegnata seriamente), mentre il Roccella ha contrastato bene le folate avversarie contrapponendo un buon gioco nel mezzo del campo, ma meno attento nel reparto difensivo che si è fatto sorprendere in occasione delle due reti nate entrambi da palle inattive (calci d’angolo praticamente in fotocopia), rimanendo colpevolmente statici a difesa della porta difesa da Guastella (anche lui non esente da colpe).

La prima rete a metà del primo tempo con bel colpo di testa da distanza ravvicinata di Morales e poi, nella seconda frazione di gioco, con Figliomeni che svetta su tutti e perfora per la seconda volta Guastella.

Al doppio vantaggio dell’Academy, il Roccella risponde con una maggiore intraprendenza in avanti, approfittando anche dell’entrata in campo di Pereira e Kamarà che portano maggiore velocità e tecnica.

A metà tempo della ripresa il Roccella accorcia le distanze con Morales (2-1) che approfitta di uno svarione a centrocampo che innesca in velocità l’argentino che solo davanti a Tavernese lo batte con un leggero pallonetto.

Ricordiamo che ancora prima della rete di Morales (Roccella), l’Academy aveva fallito clamorosamente la rete del 3-0 nata da una ripartenza che aveva portato Figliomeni solo davanti a Guastella, la palla incrociata bene si è spenta però a non più di pochi centimetri dal palo.

La parte finale dell’incontro ha visto la solita girandola di sostituzioni che però, grazie all’attenta e vigile prova del reparto difensivo, ha consentito agli uomini di Maviglia di portare a casa questi tre punti importantissimi che smuovono la classifica e fanno scavalcare proprio il Roccella (che rimane a quota 17).

Da segnalare l’ottima prova di tutto il reparto difensivo dell’Academy a difesa del risultato, e di Placanica in particolare, giocatore di provata esperienza e qualità tecniche, rientrato dopo una lunga squalifica.

Domenica prossima, per entrambe le squadre, impegni quasi proibitivi: l’Academy Ardore andrà a fare visita alla capolista Polistena, mentre il Roccella se la vedrà in casa con il Catona (seconda in classifica).

Le formazioni:

Academy Ardore: Tavernese 6, Placanica 7, Barbaro 6, Musolino 6, Nicita 6,5, Gobatto 6,5, Figliomeni 7, Trimboli 6, Pedullà 6, Varacalli 6, Morales 7. All. Maviglia.

Asd Roccella: Guastella 5,5, Galati 6, Conte 5,5, Darboe 6, Cirillo 6, Resce 6, Ortega 6,5, Gargiulo 6, Centaro 6, Morales 6,5, Vallelunga 6. All. Cirillo.

Arbitro: Luca Santo Toscano, Sz. di Reggio Calabria 6,5.