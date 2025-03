Ardore-Calcio: l’Academy Ardore a valanga (8-0). La lotta salvezza è ancora tutta aperta.

L’incontro disputato ieri ad Ardore, allo stadio di Contrada Vescovado, era praticamente già segnato dall’inizio in quanto la squadra del San Gaetano Catanoso (ultima in classifica con soli 8 punti) si è presentata con un organico ridotto all’osso e praticamente in fase di smobilitazione (solo 12 i giocatori presenti). Dal canto suo l’Academy non poteva più fallire, soprattutto negli incontri casalinghi, se voleva continuare ad alimentare le speranze di salvezza, ancor meglio adesso che dopo la netta vittoria di ieri (8-0) che la vedono rientrare a pieno titolo nel gruppone delle squadre che possono ancora ambire ad una salvezza diretta. La partita è cominciata con qualche minuto di ritardo a causa di un problemino logistico sorto agli ospiti proprio in prossimità dello stadio.

Ad arbitrare l’incontro è stato designato il Sig. Mattia De Masi della Sz. di Vibo Valentia che si è ben disimpegnato conducendo al termine una partita che ha avuto solo qualche momento di fibrillazione in occasione dell’ottava rete segnata dagli uomini di Maviglia.

La partita si blocca nel primo tempo al 20’ grazie ad un calcio di rigore battuto da Figliomeni (1-0), il raddoppio intorno al 36’ pt con Morales che sul fronte sinistro dell’attacco amaranto semina lo scompiglio superando in scioltezza tre avversari ed infilando in uscita il portiere ospite (2-0). Al 40’ l’Academy porta a tre il vantaggio con una rete di Barbaro e chiude la prima frazione con un altro goal di Figliomeni al 43’ pt. Nella ripresa subito la quinta rete, al 4’ st, ancora con Figliomeni (5-0). Intorno alla mezz’ora la sesta rete realizzata ancora da Morales (6-0) sui seguono in successione quelle di Figliomeni (7-0) e di Musolino appena entrato in campo (8-0).

Con questi tre punti l’Academy sale a quota 23 e si posiziona nel gruppone che vede in lotta per una salvezza diretta: Lazzaro (28), Campese (25), Gallina (23), Siderno 1911 (25) e Gallinese DL (24). Più distanziate il Roccella (17 punti) ed il San Gaetano Catanoso (8).

Nelle ultime cinque partite l’Academy affronterà rispettivamente: Rizziconi in trasferta, Campese in casa, Taurianova fuori, Gallina tra le mura amiche, Città di Siderno fuori ed ultima in casa contro la Bagnarese.

Moderatamente soddisfatto, al termine dell’incontro il Direttore Generale Gianfranco Sorbara, che ha nuovamente ribadito l’importanza di conquistare il successo pieno tra le mura amiche, perché è soprattutto dall’esito di queste partite che si deciderà il futuro dell’Academy.

Il tabellino:

Academy Ardore Vs San Gaetano Catanoso 8-0

Marcatori:

Figliomeni (3), Morales (3), Barbaro e Musolino.

Le formazioni:

Academy Ardore: Tavernese, Careri, Placanica, Barbaro, Leone, Figliomeni, Gobatto, Trimboli, Pedullà, Cinanni, Morales. All. Francesco Maviglia.

San Gaetano Catanoso: Aneri, Postorino, Sidibe Harouna, Gangemi, Serra, Celibato, Agostino, Lo Faro, Castiglione, Sergi, Spinelli. All. Roberto Di Giuseppe.

Arbitro: Sig. Mattia De Masi Sz. di Vibo Valentia.