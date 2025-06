Ardore: L’Ardore Calcio riparte da Maurizio Panarello. Presentazione il 12 giugno alle ore 19.

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Sono passati soltanto pochi giorni dalla cocente delusione per il playout perso dall’Ardore contro il Castrovillari (1-3), gara persa tra le mura amiche e che è costata la permanenza in Eccellenza per gli amaranto del Presidente Eugenio Minniti, che già si riparte per ridare alla squadra ed al territorio una nuova energia motivazionale per affrontare il prossimo campionato di Promozione con il piglio giusto che consenta ai colori amaranto di centrare una risalita immediata che porti l’Ardore a ritornare nella élite regionale del calcio dilettantistico.

Infatti, proprio oggi, la società amaranto ha divulgato un comunicato stampa che ufficializza l’arrivo nel club del nuovo tecnico, una prima pietra nel puzzle che vedrà l’Ardore competere con le migliori formazioni dell’attuale categoria di Promozione girone B.

Di seguito, riportiamo il contenuto del comunicato stampa che, ad onor del vero, era stato già preannunciato dal Presidente Minniti ai microfoni della nostra testata giornalistica che lo aveva intervistato in esclusiva (Infooggi.it):

Benvenuto mister Maurizio Panarello

Siamo entusiasti di dare il benvenuto al nostro nuovo condottiero per la stagione 2025/2026: Mister Maurizio Panarello!

Maurizio Panarello è un nome che non ha bisogno di presentazioni nel calcio dilettantistico calabrese.

Con oltre vent'anni di carriera e quasi 600 panchine, ha collezionato ben sei promozioni, tra cui quattro storiche con la Bovalinese, portata dalla Terza Categoria all'Eccellenza.

Tra i suoi successi spiccano anche la straordinaria stagione di Promozione 2018/19 con il San Luca (27 vittorie su 30, nessun ko e 134 gol – record nazionale!) e la recente promozione della Virtus Rosarno in Eccellenza dopo vent'anni.

Ha anche ottenuto un'importante salvezza in Serie D con il Locri nella stagione 2023/2024.

La sua comprovata esperienza e la sua mentalità vincente saranno fondamentali per iniziare un nuovo ciclo entusiasmante! Il nuovo tecnico sarà presentato ufficialmente nei prossimi giorni durante una conferenza stampa.

Forza Ardore!

Per completezza dell’informazione informiamo i lettori che la conferenza stampa di presentazione di Mister Maurizio Panarello si svolgerà ad Ardore il giorno 12/06/2025 con inizio alle ore 19.00.

Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti? Iscriviti al nostro canale WhatsApp InfoOggi e ricevi in tempo reale gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone! Clicca qui per unirti