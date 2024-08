Arresto per maltrattamenti familiari a Reggio Calabria: un caso di stalking estremo

REGGIO CALABRIA - Un uomo di 54 anni di Reggio Calabria è stato arrestato dai Carabinieri dopo anni di maltrattamenti e minacce nei confronti della moglie, culminando con l'intimidazione di scioglierla nell'acido. La vittima, insieme ai suoi figli, ha vissuto un incubo di violenza domestica che è emerso grazie a indagini avviate nel 2021. Questo caso mette in luce la gravità della violenza psicologica e fisica all'interno delle mura domestiche, sottolineando l'importanza di denunciare e agire tempestivamente.

Cronologia degli eventi

Le investigazioni, avviate nel 2021, hanno rivelato una realtà inquietante fatta di abusi continui, minacce di morte e offese che hanno tenuto la famiglia in uno stato di costante paura. La situazione è precipitata nell'agosto 2023, quando la moglie, esasperata e preoccupata per la propria vita e quella dei figli, ha deciso di denunciare il marito. La denuncia ha permesso di ricostruire una serie di episodi violenti, tra cui la minaccia di scioglierla nell'acido, che hanno costretto la donna a cercare rifugio altrove.

La svolta nella vicenda

Dopo la denuncia, la situazione è degenerata ulteriormente. L'uomo, non accettando la separazione, ha intensificato la sua condotta violenta, trasformandosi in uno stalker pericoloso. In un episodio particolarmente grave, il 54enne si è presentato armato di coltello nell'abitazione dei suoceri, costringendo le autorità ad applicare il "Codice Rosso" per garantire la protezione immediata della vittima e dei suoi figli.

Misure legali

Già nell'agosto del 2023, l'uomo era stato posto agli arresti domiciliari con il divieto assoluto di contattare la famiglia. Tuttavia, l'evolversi delle indagini e il peggioramento del comportamento dell'imputato hanno portato all'adozione di misure più severe, culminando con l'ordine di carcerazione eseguito dai Carabinieri.

Considerazioni finali

Questo caso di violenza domestica e stalking è un tragico promemoria dell'importanza di affrontare tempestivamente e con decisione situazioni di abuso domestico. La coraggiosa denuncia della vittima ha permesso alle autorità di intervenire, ma la situazione mette in evidenza la necessità di un continuo monitoraggio e protezione delle vittime di violenza domestica. (Ansa)