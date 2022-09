Arriva Roku, l'assassina dalla chioma tagliente

ROMA, 22 OTT - “Roku” è un’esplosione di adrenalina sin dalle prime pagine. L’Universo Valiant, magistralmente traghettato nelle lande italiche da Star Comics, ci regala oggi un personaggio letale: Roku, la donna più pericolosa sulla Terra.

A prenderne le parti è l’ex-agente dell’MI-6 Angelina Alcott che, passata a miglior vita, diventanto l’indomabile killer degli inferi dai capelli taglienti.

La sua chioma è, infatti, la più pericolosa arma che la rossa Roku ha a disposizione per uccidere e la usa con talento e maestria, tanto da riuscire a stupire i lettori di quest’avvincente saga firmata dallo sceneggiatore Curren “Venom” Bunn in azzeccata coppia con il talentuoso Ramon F. Bachs, capace di creare tavole al fulmicotone.

“Roku” in casa Star Comics è davvero ora il piatto forte d’autunno e lo dimostra come quest’avvincente assassina senza scrupoli colpisce gli obiettivi delle sue missioni.

Con capelli taglienti, e quindi un’arma unica e pericolosissima, Roku diventa la mercenaria per eccellenza capace di sorprendere ed eliminare i nemici più accaniti.

Albo piacevole e coinvolgente per l’arco narrativo espresso, questo volume dedicato a “Roku” è una vera chicca autunnale da non perdere, anzi da agguantare per i capelli…ma, mi raccomando, state attenti a non tagliarvi!

Maurizio LOZZI