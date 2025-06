Assalto al bancomat a Bisceglie, esplosione nella notte: malviventi in fuga a mani vuote

Tempo di lettura: ~2 min

Tentato furto al bancomat Credem di Bisceglie: esplosione nella notte, nessun bottino

BISCEGLIE – Una notte di tensione e paura quella vissuta in Corso Garibaldi, nel cuore di Bisceglie, dove si è verificato un tentativo di assalto a un bancomat della filiale Credem. Secondo le prime ricostruzioni, alcuni malviventi avrebbero fatto esplodere un ordigno per cercare di forzare il sistema di sicurezza dello sportello automatico.

L’esplosione e l’arrivo dei soccorsi

Intorno alle prime ore del mattino, i residenti della zona sono stati svegliati da un forte boato. Sul posto sono rapidamente intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri per mettere in sicurezza l’area e avviare i rilievi tecnici necessari a ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Al momento non è ancora stato confermato ufficialmente l’uso di esplosivo, ma tutto lascia pensare a un tentativo premeditato e organizzato nei minimi dettagli per colpire il cuore del bancomat.

Banconote al sicuro, fallisce il colpo

Nonostante i danni visibili al macchinario, pare che il sistema di protezione del bancomat abbia retto: le banconote sono infatti rimaste al sicuro all'interno del dispositivo. I malviventi, colti forse di sorpresa dalla resistenza della struttura, sarebbero stati costretti a fuggire senza bottino.

Le forze dell’ordine stanno ora visionando le telecamere di videosorveglianza e raccogliendo elementi utili per individuare i responsabili. Non si esclude che il gruppo sia lo stesso coinvolto in altri tentativi simili nella zona.

Il commento dei cittadini: “Siamo preoccupati”

Tra i cittadini monta la preoccupazione: «Non è la prima volta che succede qualcosa del genere qui in centro», racconta una residente della zona. «Viviamo con l’ansia che prima o poi possa scapparci il morto».