Attacco dinamitardo: esplosione notturna devasta il Municipio di Ottana

Un attacco dinamitardo causa gravi danni alla sede comunale - La cittadina in allarme mentre le autorità indagano

È stata una notte di tensione e paura per gli abitanti di Ottana, nel Nuorese, quando un ordigno esplosivo ad alto potenziale è detonato davanti al municipio del paese, provocando danni significativi alla struttura. L'esplosione, che ha avuto luogo intorno all'una di notte, ha lasciato la facciata dell'edificio gravemente danneggiata e ha devastato diversi uffici al piano terra. Vetrate, porte e arredi sono stati ridotti in frantumi dalla deflagrazione, provocata da un quantitativo di esplosivo stimato tra i 3 e i 4 chili.

Immediatamente dopo l'attacco, le forze dell'ordine e i vigili del fuoco hanno invaso la scena, con l'arrivo degli artificieri dei carabinieri per gestire la situazione e valutare le condizioni di sicurezza dell'edificio. Un primo sopralluogo ha rassicurato parzialmente la comunità: nonostante i danni evidenti, l'integrità strutturale del municipio non sembra essere stata compromessa. Un giudizio di agibilità preliminare è stato espresso dai vigili del fuoco del comando provinciale di Nuoro, con la prenotazione di ulteriori test di carico sui piani superiori previsti per la mattina di lunedì.

Nel frattempo, la reazione istituzionale non si è fatta attendere: il sindaco Franco Saba, al centro di un'ondata di solidarietà da parte di colleghi e amici, si è visto confortato dalla presenza del Prefetto di Nuoro, Giancarlo Dionisi. Il Prefetto ha immediatamente programmato un incontro del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, stabilendo l'appuntamento per le 10.30 di lunedì. Il Prefetto Dionisi, esprimendo la sua vicinanza al sindaco, ha sottolineato l'atipicità dell'evento per una zona non abituata a simili manifestazioni di violenza: l'ultimo episodio di questo tipo risale a oltre un decennio fa. Il comitato per la sicurezza pubblica si impegnerà non solo a risolvere il caso, ma anche a comprendere le dinamiche sottostanti a tale gesto di violenza, inaspettato e scioccante per la comunità.