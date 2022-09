Un morto e un ferito è il bilancio dell'incidente stradate nel crotonese intervento dei Vvf

CIRÒ MARINA 19 AGO - Squadra dei Vigili del fuoco del comando di Crotone, distaccamento di Cirò Marina, è intervenuta alle ore 15.00 circa in loc. Torrente Lipuda nel comune di Melissa per incidente stradale.

Interessata dal sinistro una autovettura Renault che, per cause in corso di accertamento, perdeva il controllo finendo ad impattare violentemente contro il muretto di delimitazione della sede stradale. A seguito del sinistro la vettura si incendiava. A bordo due donne.

La conducente riusciva ad abbandonare il veicolo in fiamme, la stessa, che riportava diverse ferite ed ustioni, veniva affidata alle cure del personale sanitario del Suem118 e successivamente trasportata presso struttura ospedaliera.

Nulla da fare invece per l'altra donna, una anziana 85enne che, rimasta incastrata nell"abitacolo, veniva coinvolta dal rogo, perdendo la vita.

Intervento dei vigili del fuoco è valso alla completa estinzione delle fiamme che si erano propagate altresì agli arbusti in prossimità del veicolo ed alla messa in sicurezza del sito.

Sul posto carabinieri per gli adempimenti di competenza. Si attende il medico legale per l'autorizzazione a rimuovere la salma. Il tratto di strada interessato dal sinistro chiuso al transito.