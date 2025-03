Auto in bilico sul dirupo e guidatore bloccato: l'intervento salvavita dei Vigili del Fuoco

Giaglione - Momenti di grande tensione sulla strada provinciale 211, che conduce a Giaglione, dove un'auto è uscita di strada, rimanendo in bilico su un dirupo con all'interno una persona in stato di incoscienza. Provvidenziale l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno evitato il peggio mettendo in sicurezza il veicolo e soccorrendo il conducente.

Il salvataggio tra adrenalina e prontezza operativa

L’incidente si è verificato nel pomeriggio, quando l’autovettura, per cause ancora da accertare, ha perso aderenza ed è finita fuori strada, fermandosi sul ciglio di un dirupo. All’interno, il conducente era privo di sensi, rendendo il recupero ancora più complesso. L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco, insieme ai sanitari del 118 e alle forze dell’ordine.

I pompieri hanno operato con estrema cautela per evitare che l’auto scivolasse ulteriormente. Utilizzando attrezzature specifiche per la stabilizzazione del veicolo, i soccorritori hanno prima messo in sicurezza la vettura e poi estratto la persona dall’abitacolo.

Le condizioni del conducente e la viabilità ripristinata

Una volta estratto, il conducente è stato affidato alle cure dei sanitari del 118, che lo hanno trasportato in ospedale per accertamenti. Al momento non sono note le sue condizioni, ma l’intervento tempestivo ha certamente giocato un ruolo cruciale per la sua sopravvivenza.

Durante le operazioni di soccorso, la strada provinciale è stata temporaneamente chiusa per garantire la sicurezza di soccorritori e automobilisti. Solo dopo la rimozione del veicolo, la circolazione è stata ripristinata.

L’importanza di un soccorso rapido ed efficace

L’episodio mette in evidenza il ruolo fondamentale dei Vigili del Fuoco nelle situazioni di emergenza, dove il tempismo e la preparazione possono fare la differenza tra la vita e la morte. Incidenti come questo evidenziano l'importanza della prudenza alla guida, specialmente su strade di montagna e in condizioni meteo avverse.

L’invito delle autorità è quello di prestare sempre la massima attenzione alla guida e di non sottovalutare i rischi legati alla velocità e alle distrazioni, elementi che spesso sono tra le cause principali di incidenti stradali.