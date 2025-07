Auto in fiamme a Vibo Valentia: danneggiata l’auto della dirigente comunale Claudia Santoro

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Indagini in corso, possibile origine dolosa. L’episodio nella frazione di Bivona

Un grave episodio ha scosso la comunità di Vibo Valentia nella notte tra giovedì e venerdì: l’automobile di Claudia Santoro, dirigente del settore Bilancio del Comune, è stata avvolta dalle fiamme mentre era parcheggiata sotto casa, nella frazione di Bivona. L’incendio, che ha distrutto gran parte del veicolo, potrebbe avere origine dolosa, anche se al momento non si esclude alcuna pista.

L’intervento dei vigili del fuoco ha evitato il peggio

Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha impedito che l’incendio si propagasse ad altre vetture parcheggiate nelle vicinanze, contenendo i danni e garantendo la sicurezza dei residenti. Le fiamme sono state domate dopo diversi minuti, ma i danni alla vettura della dirigente comunale risultano ingenti.

Indagini in corso da parte dei Carabinieri

Sul caso stanno indagando i Carabinieri di Vibo Valentia, che hanno avviato accertamenti per chiarire la natura dell’incendio. Non è esclusa l’ipotesi del dolo, anche alla luce della posizione delicata ricoperta dalla dirigente all’interno dell’amministrazione comunale.

Un clima di tensione intorno alla pubblica amministrazione?

Sebbene non vi siano ancora elementi concreti per collegare l’episodio a intimidazioni o atti di ritorsione, l’evento riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza dei funzionari pubblici, soprattutto in contesti dove la gestione di fondi e bilanci può esporre a pressioni e interessi esterni.

Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti? Iscriviti al nostro canale WhatsApp InfoOggi e ricevi in tempo reale gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone! Clicca qui per unirti