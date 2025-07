AVIS, Scuola e Società Concluso il progetto che ha avvicinato gli studenti calabresi alla solidarietà

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Si è concluso il progetto “AVIS, Scuola e Società”, l’iniziativa che ha coinvolto numerose scuole calabresi con l’obiettivo di promuovere tra i più giovani i valori del dono, della solidarietà e del rispetto per la vita.

“Siamo molto soddisfati – ha dichiarato il presidente di AVIS Calabria, Franco Rizzuti – della partecipazione e dell'entusiasmo registrati. L’interesse dei ragazzi per temi così fondamentali è un segnale concreto di speranza per il futuro della nostra società e della nostra Terra.”

Il progetto, cofinanziato dalla Regione Calabria con risorse statali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Fondi Accordi di Programma 2022/2024), è stato ideato e realizzato dalla straordinaria squadra AVIS guidata dal presidente Rizzuti, insieme alla referente scuola, Katiuscia Mastroianni e agli esperti Francesco Broso e Francesco Parrottino dello studio PARROTSSS, che ha messo in campo strumenti tecnologici e linguaggi digitali per coinvolgere i giovani in maniera innovativa ed efficace.

Nell'ambito del progetto sono stati realizzati video animati in 2D, pensati per i bambini ed un’esperienza immersiva in realtà virtuale con visori 3D, dedicata agli studenti delle scuole superiori.

Entrambi i prodotti hanno raccontato il valore dell’acqua e del sangue – definiti “i due fluidi magici della vita” – come simboli del rispetto per l’ambiente e della solidarietà umana. “Abbiamo calibrato il messaggio per fasce d’età diverse – spiegano gli autori – con l’obiettivo comune di dimostrare che la tecnologia può aiutare a capire il mondo, non solo a distrarsi da esso”.

Il video e i lavori realizzati dai ragazzi sono stati diffusi anche tramite i canali social di AVIS Calabria.

Fondamentale è stato il ruolo dei formatori, che hanno accompagnato gli studenti in questo percorso educativo.

L'auspicio è quello di continuare a rafforzare la collaborazione tra istituzioni, scuole e mondo del volontariato, per costruire una società più consapevole, responsabile e attenta al bene comune.

Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti? Iscriviti al nostro canale WhatsApp InfoOggi e ricevi in tempo reale gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone! Clicca qui per unirti