Azzaro (Pd): “Taranto Calcio, ora Giove faccia chiarezza”

TARANTO 26 LUG - “Ora Giove faccia chiarezza. I tifosi del Taranto meritano rispetto”. Lo afferma, in una nota stampa, il consigliere provinciale e comunale, Gianni Azzaro. L’esponente del Partito democratico, consapevole del grande seguito che ha per i cittadini di Taranto la squadra di calcio rossoblú e del grande ruolo sociale che svolge, guarda con attenzione e preoccupazione alle recenti indagini preliminari che hanno coinvolto i vertici societari.

“Non entro assolutamente nel merito di una vicenda che é, peraltro, ancora in una fase iniziale, ma vorrei solo ascoltare dal presidente Giove parole di assoluta chiarezza verso i tifosi del Taranto”.

Azzaro aggiunge: “Se il massimo dirigente rossoblú ci assicurasse di essere nelle condizioni di proseguire nel campionato di serie D, magari puntando al ritorno in Lega Pro, saremmo i primi a sostenerlo. Ma deve dire ai tifosi se intende siglare con il Comune di Taranto la convenzione per l’utilizzo dello stadio “Iacovone” e se salderà - insiste Il consigliere comunale del Pd - i debiti pregressi con l’Amministrazione comunale. In caso contrario, glielo chiedo con garbo ma, al tempo stesso, con convinzione, si faccia da parte - conclude Azzaro - e acceleri la vendita della società, anche magari con la mediazione degli enti locali, a chi ha maggiori energie per investire nel calcio a Taranto”.