Bambino di 8 anni chiama il 113 e disegna 'Help' per salvare la madre dalla violenza domestica

Un coraggioso bambino di soli otto anni ha composto il numero di emergenza 113 dal suo cellulare per chiedere aiuto e ha attirato l'attenzione della polizia disegnando la parola 'Help' su un foglio bianco.

Questo drammatico episodio di violenza contro le donne è accaduto a Reggio Calabria e, purtroppo, non è l'unico caso simile verificatosi di recente sotto gli occhi di bambini piccoli.

In questa terribile situazione, l'uomo, successivamente arrestato dalla polizia, aveva maltrattato la moglie davanti alle loro tre figlie, cercando di impedirle di andare a lavorare. Quando gli agenti sono arrivati sul posto, hanno notato le tre bambine - una delle quali mostrava il foglio con la scritta 'Help' - che chiamavano aiuto con disperazione. Una volta entrati nell'appartamento, hanno trovato l'uomo di 47 anni in uno stato evidente di alterazione. La donna ha denunciato le violenze subite dal marito, che includevano schiaffi, tirate di capelli e pugni in testa, impedendole persino di vedere la sua famiglia d'origine.

Un altro arresto simile è avvenuto quando un uomo di 38 anni ha aggredito la sua compagna di 27 anni davanti ai loro figli di 2 e 6 anni. La donna ha raccontato agli agenti delle volanti di essere stata spinta, presa per il collo e picchiata dopo aver aperto la porta di casa. Fortunatamente, il figlio di sei anni è intervenuto per proteggere sua madre, permettendole di sfuggire e chiedere aiuto.

In un altro caso, sempre un bambino è stato in grado di proteggere sua madre dai maltrattamenti del padre chiamando il numero di emergenza 112 a Bologna. Questo episodio è accaduto durante la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, evidenziando l'importanza di sensibilizzare sull'argomento.

Purtroppo, la violenza domestica è un problema diffuso e questa serie di eventi evidenzia quanto sia cruciale sensibilizzare l'opinione pubblica e prendere misure concrete per proteggere le vittime.