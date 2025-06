Benedizione dei ciclisti e giro panoramico in occasione della Festa in onore di San’Antonio di Padova

Tempo di lettura: ~1 min

Il programma della tradizionale Festa in onore di Sant’Antonio di Padova a Lamezia Terme si arricchisce quest’anno di un ulteriore momento di unione e condivisione con la benedizione dei ciclisti e successivo giro panoramico previsti per oggi, sabato 7 giugno 2025.

Alle ore 14:30 ci sarà il ritrovo dei ciclisti sul piazzale del Santuario. Contestualmente, si svolgerà la Gimkana dei Bambini, giunta alla sua IV edizione, la cui organizzazione sarà curata anche quest’anno dal Team Sportissimo srl.

La benedizione, con successiva partenza per il giro panoramico per le vie della città con i Lamezia Bikers, è invece prevista per le ore 15:00.

Lo scopo dell’organizzazione è stato quello di unire sotto la santa protezione dell’amato Sant’Antonio tutti i ciclisti e cicloamatori della città che sono dunque invitati a partecipare. La città di Lamezia Terme si fregia di importanti e valide realtà associative nel mondo del ciclismo e la risposta nel rendere possibile l’evento è stata subito forte e sentita, con l’adesione di tutte le associazioni ciclistiche presenti sul territorio: l’ASD Lamezia Bikers, CB Bike, Fusion Bike Team e Cuiuli Bike.

