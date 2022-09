Bisceglie Calcio, Mister Ricchetti: “Contro il Catanzaro servirà un approccio diverso” (Video)

BISCEGLIE 12 DIC - Archiviate le tre trasferte consecutive contro Catania, Ternana ed Avellino, il Bisceglie Calcio ritorna, dopo piu’ di un mese, a disputare le gare interne al “Gustavo Ventura” (l’ultima gara risale al 28 ottobre nel recupero della seconda giornata contro la Cavese). L’avversario sarà il Catanzaro nel match in programma domenica 13 dicembre alle ore 15 e valevole per la quindicesima giornata del campionato serie C girone C.

“Abbiamo preparato la partita al meglio, esordisce mister Ricchetti –. Dobbiamo fare una partita diversa dal punto di vista di attenzione e atteggiamento. Bisogna attuare un approccio diverso rispetto alle ultime dure partite, proponendoci e cercare di fare il risultato. Studieremo ancora meglio l’avversario cercando di metterli in difficoltà”.

Nel match contro l’Avellino, in occasione del 3-1 siglato da Santaniello, l’estremo nerazzurro Andrea Spurio si è scontrato involontariamente con Priola uscendo anzitempo: “Spurio ha recuperato ed è tra i convocabili per la partita contro la squadra calabrese. Faremo delle valutazioni circa il portiere da schierare all’inizio”.

Nelle dodici partite sin qui disputate, il Bisceglie è sempre partita con uno start eleven diverso. “Dobbiamo riacquisire le certezze che avevamo fino a due partite fa – afferma il vice Bucaro -. Siamo stati costretti a fare delle variazioni per causa di forza maggiore. Ci aspettano altre quattro partite sino al 23 dicembre, dobbiamo tenere botta e fare piu’ punti possibili. Per domani infatti vedremo se optare per il turn over”.

I nerazzurri, da lunedì 14 sino al 23 dicembre, data in cui si giocherà la partita contro il Teramo, scenderanno in campo in altre tre occasioni (recupero contro la Casertana e partite contro Virtus Francavilla e Teramo). “E’ fondamentale avere una settimana a disposizione perché ci permette di lavorare quotidianamente su principi e concetti. Ultimamente siamo stati meno propositivi. Questi è uno degli aspetti cui dobbiamo approfondire”.

Tra gli ospiti ci sarà Felice Evacuo che ha iniziato la stagione nel Trapani ed ha indossato, nel corso della sua carriera, le casacche di Parma, Benevento e Novara. “Dobbiamo lavorare di squadra. Bisogna stare attenti e concentrati”

Il Catanzaro, nelle tredici gare disputate, avendo usufruito del riposo nella seconda giornata, ha sinora ottenuto 22 punti che significa quarta posizione in classifica, frutto di 6 vittorie,4 pareggi e 3 sconfitte ed è reduce dalla vittoria per 3-1 contro la Turris. I calabresi hanno siglato sinora 16 reti e subite 14. Top scorer dei giallorossi è Carlini, autore di 4 marcature.

Nell’ultimo precedente le due squadre pareggiarono per 1-1. Al vantaggio nerazzurro di Gatto replicò Fischnaller.

Due gli ex di turno, uno per parte. Tra i nerazzurri si tratta di Giusto Priola mentre, per il Catanzaro, Andrea Risolo.

La gara sarà diretta da Matteo Gualtieri di Asti il quale sarà coadiuvato da Francesco Valente di Roma 2 e Amir Salarna di Ostia Lido. Quarto ufficiale Mattia Pascarella di Nocera Inferiore.

(Fonte A.S. Bisceglie SRL)