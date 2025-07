Blitz della Guardia di Finanza alla Cittadella regionale di Catanzaro: nel mirino Sanità e Film Commission

Tempo di lettura: ~2 min

Mattinata ad alta tensione alla Cittadella regionale di Catanzaro, dove la Guardia di Finanza ha fatto irruzione in alcuni uffici dell’edificio sede della Regione Calabria.

I controlli si sono concentrati sui piani 3°, 8° e 9°, che ospitano, tra gli altri, il dipartimento della Salute e gli uffici della Calabria Film Commission.

Secondo fonti interne, i militari avrebbero acquisito materiale informatico e documentazione cartacea, ora al vaglio degli inquirenti.

Al momento, non è ancora chiaro se le attività si inseriscano in un’indagine più ampia, ma si ipotizza il coinvolgimento della magistratura in una possibile inchiesta.

Le operazioni si sono svolte con rapidità e senza disordini.

Nessun commento ufficiale è stato rilasciato dagli ambienti politici regionali.

Il presidente della Regione, Roberto Occhiuto, si trova attualmente a Bruxelles per impegni istituzionali programmati da tempo.

L’intervento delle Fiamme Gialle riaccende i riflettori su due settori particolarmente delicati per la Regione Calabria: quello sanitario, da anni al centro di criticità gestionali e commissariamenti, e quello della promozione cinematografica, dove la gestione dei fondi pubblici ha già sollevato in passato interrogativi in merito alla trasparenza e all’efficacia degli interventi.

Ulteriori sviluppi sono attesi nelle prossime ore.

L’attenzione resta alta, mentre si cerca di comprendere l’ampiezza e la portata dell’azione condotta dalle autorità.

