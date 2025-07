Borgia Summer Vibes, stasera 10 luglio il mega evento con Dargen D’Amico E Radio Deejay

Tempo di lettura: ~3 min

Tutto pronto a Borgia per un nuovo grande evento del cartellone estivo Borgia Summer Vibes. Questa sera il Summer Camp di Radio Deejay farà tappa in piazza Ss. Rosario con un headliner d’eccezione: Dargen D’Amico!

Vero trascinatore di folle, Dargen D’Amico arriva in Calabria per un vivace dj set, affiancato da dj Aladyn e Francesco Quarna, con le loro incursioni sul palco e selezioni musicali.

Rapper, cantautore e produttore, Dargen D’amico è tra i rappresentanti più eclettici e poetici della scena cantautorale italiana contemporanea. Nel suo percorso dodici album, di cui alcuni hanno cambiato la storia dell’hip hop italiano.

E’ a Dargen che si riconosce, infatti, l’aver spostato i confini di genere fondendo il rap con la musica colta italiana in uno stile unico, caratterizzato dalla destrutturazione del linguaggio e da giochi di equilibrio tra i sensi delle parole.

Ha ripetutamente collaborato con Fedez, Fabri Fibra, Marracash, Rkomi, Benny Benassi, Enrico Ruggeri, 883 e Tedua, solo per citarne alcuni, è stato inoltre giudice di X Factor e ha calcato il palco di Sanremo: indimenticabile “Dove si balla” e, nell’ultima edizione (2025), “Onda Alta”, una poesia civile che parla di migrazioni, mari attraversati e vite spezzate.

Un canto che è diventato inno alla pace e al rispetto dei diritti umani, per il quale Dargen D’amico è stato appena insignito del prestigioso riconoscimento di Miglior canzone sui diritti umani 2024 da Amnesty International Italia e Voci per la Libertà.

Non solo musica e spensierato divertimento stasera a Borgia, ma anche un messaggio importante di impegno civile e solidarietà. Un vero richiamo alla coscienza collettiva.

“Accogliamo con grande gioia nella nostra cittadina e nella nostra estate un artista come Dargen D’Amico che, con la sua musica, rappresenta un valore aggiunto alla nostra programmazione. Borgia Summer Vibes, mai come quest’anno, ospita una varietà di artisti di primo piano per ogni gusto e per ogni tipologia di pubblico. Quello di stasera è un evento che unisce intrattenimento, ritmo, ma anche riflessione e impegno. Saremo con lui sul palco per condividere il suo messaggio e lasciarci travolgere dall’“onda alta” della sua musica”. Lo ha detto il sindaco di Borgia, Elisabeth Sacco.

“Avere a Borgia un artista del calibro di Dargen con il Summer Camp di Radio Deejay è una vittoria per Borgia e per i borgesi. La sua canzone Onda Alta è diventata un inno per chiunque abbia il senso del rispetto dei diritti umani. La politica, anche nei piccoli centri, ha il dovere morale di affrontare tutte le tematiche e di riportare al centro della scena le questioni costituzionali. Dargen, come gli altri artisti, non è una casella in più in una programmazione, è una scelta ponderata. Viva la libertà.”, così l’assessore alle Politiche culturali Virginia Amato.

Per l’occasione anche Palazzo Mazza sarà aperto al pubblico dalle ore 18:00 alle 21:00.

L’ingresso al concerto è libero e gratuito: appuntamento alle 21.45.

Tutte le info sui prossimi spettacoli su www.visitborgia.it

