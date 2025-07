Bovalino: “Paso Adelante School Dance” festeggia i 10 anni di attività. Domenica il saggio di fine anno.

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Festeggia il suo primo “decennale”, domenica 13 luglio 2025 con inizio alle ore 20.30, sul palco di Piazza Camillo Costanzo a Bovalino (Rc), la Scuola di Danza “Paso Adelante School Dance” della Maestra Mariachiara Cartisano, una realtà artistica che ha consolidato negli anni il suo successo coinvolgendo grandi e piccoli in tanti progetti, alcuni dei quali anche di grande spessore artistico-culturale che l’hanno resa nota non solo a Bovalino ma anche in tutta la regione Calabria. Il saggio di fine anno che sarà messo in scena è intitolato: “10 anni insieme”, un mix di balletti che in formato revival richiamano alla mente anche i saggi degli anni precedenti.

Lo spettacolo messo in scena sarà una esibizione di danza sportiva che avrà nei colori, nelle musiche e nelle coreografie i suoi chiari punti di forza, un mix di capacità sensoriali ed espressive che risulteranno avvolgenti e coinvolgenti allo stesso tempo per tutto il pubblico presente. Nella parte finale è previsto lo svolgimento dello “Show Dance” (disciplina di forte impatto spettacolare ed emotivo), dal titolo “C’era una volta in Messico”, balli in cui si esibiranno i ballerini e le danzatrici più grandi ed esperte che, come ogni volta, calamiteranno l’attenzione del pubblico in piazza. L’evento è patrocinato dal Comune di Bovalino.

Questo il messaggio postato sulle pagine social della School Dance: “Da 10 anni la Paso Adelante School Dance, diretta dalla maestra Mariachiara Cartisano, si impegna a formare danzatori di tutte le età attraverso la disciplina della danza sportiva. Un traguardo importante che la scuola ci tiene a festeggiare con tutti voi presentando il decimo saggio di fine anno che si terrà domenica 13 luglio 2025 con inizio alle ore 20.30 in Piazza Camillo Costanzo a Bovalino. Vi aspettiamo”