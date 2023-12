Rinascita Tecnologica a Bovalino: Inaugurata la Sala Multimediale e Donato Materiale Informatico. I dettagli

Bovalino-Scuola: Restituito all'I.C. "M. La Cava" il mal tolto. Inaugurata la Sala Multimediale e donato materiale informatico a cura della Regione Calabria.

BOVALINO (RC), 02 DIC - Si è svolta ieri, presso l’I.C. “Mario La Cava” di Bovalino (Rc), con inizio alle ore 11.30, la cerimonia d’inaugurazione della nuova Sala Multimediale, una sala ripristinata dopo i due furti perpetrati da vili e ignoti vandali che riuscirono, nella notte, ad eludere i pochi e malfunzionanti sistemi di allarme e sorveglianza (marzo ed agosto 2023). In entrambi i casi il bottino fu consistente: personal computer, LIM (Lavagne Interattive Multimediali), strumenti musicali, casse ed amplificatori oltre a materiale informatico di vario genere, un gesto ignobile che creò un consistente danno materiale che mise praticamente in ginocchio la scuola intera. E’ chiaro che in quei frangenti lo sdegno della società civile bovalinese e non solo, fu forte e varcò i confini regionali giungendo fino a Roma. Un grido di dolore che venne immediatamente raccolto dalle Istituzioni che promisero di provvedere, in breve tempo, a ripristinare lo status quo ante.

Ricordiamo che tra i primi ad interessarsi della questione fu il Garante Regionale per l’Infanzia e l’Adolescenza Antonio Marziale, che dall’alto della sua esperienza professionale e territoriale ebbe a dire in occasione del primo furto (marzo 2023): “Razziare un istituto scolastico per rubare personal computer e mettere a soqquadro gli ambienti ricade certamente nell’ampia fenomenologia di devianza e criminalità contemporanea, ma quando si tocca la scuola lo sdegno va ben oltre” Allo stesso tempo, Marziale, aveva espresso immediata vicinanza e solidarietà alla Dirigente Zurzolo ed aveva esortato le istituzioni tutte a mettere in atto i necessari accorgimenti per scongiurare altri simili e vili gesti. Purtroppo così non è stato e l’episodio ebbe a ripetersi nel mese di agosto 2023, e ciò nonostante i positivi propositi espressi dalle Istituzioni in occasione del partecipato “Consiglio Comunale aperto” del 21/04/2023, un incontro resosi necessario al fine di stigmatizzare l’accaduto e per far sentire forte il grido di dolore dei ragazzi vittime innocenti dell’incuria anche istituzionale di vario livello.

L’eco di questi tristi episodi non è tardata a farsi sentire anche a Roma, tant’è che in data 20/09/2023 il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha effettuato una visita in Calabria recandosi nella locride oltre che a San Luca (Rc) anche nell’Istituto di Bovalino dove ha avuto modo di dire: “Oggi ho promesso qui, in questa scuola, privata da un atto vigliacco di computer e attrezzature rubate, che presto ridaremo questi strumenti didattici. Lo Stato anche in questo caso sarà presente e voglio dire che chi ruba il futuro dei bimbi è un vigliacco. Lo Stato saprà contrastare questi fenomeni e saprà soprattutto essere al fianco dei giovani”…e così è stato! (aggiungiamo noi).

Comunque, il momento tanto atteso è arrivato ieri, con la consegna ufficiale del consistente “pacco dono” confezionato dalla Regione Calabria, che ha inviato sul posto il Vice Presidente Regionale Giusy Princi, presente nella duplice veste di rappresentante politico in primis e di Dirigente Scolastico. Per l’occasione erano presenti: il Sindaco di Bovalino Vincenzo Maesano, accompagnato da altri amministratori e Consiglieri Comunali, sia di maggioranza che d’opposizione; il Presidente del Consiglio Comunale, Filippo Musitano; la Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza del Comune di Bovalino, Francesca Racco; il Sindaco di Platì, Rosario Sergi; il Sindaco di Careri, Giuseppe Pipicella; il Vice Sindaco di Casignana, Franco Crinò; il Consigliere Metropolitano Rudi Lizzi, il Dirigente del Commissariato di Polizia dello Stato, Carlo Alberto Pulejo; Marta Ferrari, dell'associazione no profit "SediciMedia" che ha fornito un valido contributo e che era in collegamento video, e tanti altri tra amministratori locali e docenti provenienti anche da altri istituti viciniori.

A porgere il saluto di rito ed il benvenuto ci ha pensato la Dirigente Scolastica Rosalba Zurzolo, che nel suo breve intervento ha detto: “Nella giornata di oggi si è finalmente concretizzato l’obiettivo principale e prioritario della nostra scuola, un sogno che abbiamo condiviso con la Vice Presidente della Regione Calabria Giusy Princi, con le Istituzioni locali, con i nostri docenti, il personale Ata ed i ragazzi tutti. Il taglio del nastro che ha inaugurato la “Sala Multimediale” è stato un momento bellissimo ed emozionante al tempo stesso che rimarrà impresso nelle nostre menti e nei nostri cuori. 15 portatili, 15 personal computer, 2 lavagne LIM (Lavagna Interattiva Multimediale, materiale informatico vario e numerose sedie per arredare il laboratorio, questo il pacco dono offerto dalla Regione Calabria che con grande sensibilità e velocità nell’espletare le procedure per la fornitura, ha voluto far si che i ragazzi possano riappropriarsi dei loro spazi e dei loro strumenti didattici di studio. Grazie di cuore a tutti”

Quindi ieri, finalmente, il sogno si è materializzato, e nel suo intervento il Vice Presidente della Regione Calabria, Giusy Princi, ha detto: “Le Istituzioni, oggi, qui a Bovalino hanno risposto ad un grido di allarme lanciato qualche mese fa da questo Istituto a causa di gesti deplorevoli e meschini che hanno intaccato non solo la scuola ma l’intero tessuto sociale del territorio. Rubare ai ragazzi del materiale didattico, informatico e musicale vuol dire deturpare quella che è la parte sana di una intera comunità e, proprio per questo, sin da subito, le Istituzioni sono state pronte a raccogliere le sollecitazioni venute dalla carta stampata, dai social, dalla comunità tutta e soprattutto dalla politica, attraverso l’interessamento degli amministratori locali, dell’Europarlamentare Denis Nesci (FdI) e del Consigliere Comunale Bruno Squillaci, tutti sempre pronti e solleciti ad andare avanti in questa difficile battaglia. Da donna di scuola, ed anche delle Istituzioni, ho sposato da subito la causa perché è giusto dare delle risposte ai ragazzi, anche perché siamo credibili soltanto se riusciamo a promuovere in loro la stima e la fiducia e se, soprattutto, riusciamo ad essere consequenziali nei nostri interventi e nelle nostre decisioni. Ci tengo, infine, a rimarcare il fatto che ad essere ringraziati oggi non dobbiamo essere noi ma loro, cioè i ragazzi, le famiglie e gl’insegnati, perchè sono loro che ci motivano e ci spronano a fare ciò che per noi non deve essere altro che un semplice dovere”

A conclusione della bella giornata c’è stato un sobrio bouffet offerto dalla Dirigente Scolastica, Rosalba Zurzolo dal quale traspariva evidente la soddisfazione e la felicità per aver visto realizzato un sogno che aveva al centro dell’interesse collettivo il benessere della scuola, ma soprattutto dei “suoi ragazzi!”

Pasquale Rosaci