Calabria: Gratteri, commissariare sanità non risolve problema. "Non è possibile che si continui così"

CATANZARO, 18 NOV - "Il compito del commissario in Calabria è quello di governare la sanità, di capire le voragini sui conti, di capire perché non si riesce a fare concorsi per i primari, gli infermieri, i medici. Non è possibile che si continui così, non è che commissariando la sanità si risolve il problema". Lo ha detto Nicola Gratteri, procuratore di Catanzaro, intervenendo su Rai Radio1 a Forrest, condotto da Laura e Luca Bottura. "Ora ci portano 5 ospedali da campo. Ma qualcuno - ha aggiunto Gratteri - si è chiesto quanto costano? Anche in termini di immagine. Ma cosa costerebbe aprire un ospedale chiuso? Basterebbero due giorni, un'impresa di pulizie e di sanificazione e il giorno dopo metterci letti covid?