Calabria, drammatico scontro treno-camion, incidente ferroviario a Corigliano Rossano, morti e feriti. Video

Tragedia a Corigliano Calabro. Scontro fra un treno e un camion, 2 morti.

Un treno regionale ha travolto un camion in località "Thurio" di Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza.

Due i morti nello scontro tra i due mezzi avvenuto, per cause in corso d'accertamento.

Il treno ed il camion, subito dopo lo scontro, hanno preso fuoco. La capotreno e la persona che si trovava alla guida del camion sono deceduti sul colpo.

Sul posto i carabinieri ed i vigili del fuoco. Si sta accertando la dinamica dei fatti e, in particolare, i motivi per i quali il camion si trovasse sui binari.

Il convoglio che ha investito il camion è un treno regionale che collega la frazione "Sibari" di Cassano allo Ionio con Corigliano Rossano. Nessuno dei vagoni del treno ha subito conseguenze a causa dell'incidente e, dunque, nessuno dei passeggeri é rimasto ferito. Il conducente del camion viaggiava da solo a bordo del mezzo. Il locomotore ed il camion, a causa delle fiamme che li hanno investiti dopo lo scontro, sono andati totalmente distrutti.

Trenitalia, il camion occupava i binari

Rfi e Trenitalia hanno diffuso una nota in cui ricostruiscono la dinamica dell'incidente in cui sono morti la capotreno del convoglio regionale che collega Sibari e Corigliano Rossano ed il conducente di un camion.

"Il mezzo pesante - si afferma nella nota - ha occupato la sede di un passaggio a livello che, dai primi riscontri, risulta regolarmente funzionante e chiuso. Al momento risultano deceduti il capotreno e l'autista del camion, mentre sono illesi i 10 passeggeri che erano a bordo del treno. Sul posto sono intervenuti tempestivamente il personale del 118, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. La circolazione ferroviaria è attualmente sospesa fra Sibari e Corigliano Rossano. Rfi e Trenitalia esprimono il loro dolore e cordoglio per le vittime".

In aggiornamento









In aggiornamento