Calcio 24° giornata. Foggia-Catanzaro 0-2, quarto posto firmato Di Massimo-Carlini (con highlights)

FOGGIA, 13 FEBBRAIO - Termina con un perentorio 0-2 per il Catanzaro (terzo successo esterno) l’attesa sfida col Foggia (terza sconfitta casalinga stagionale) che cede ai giallorossi il quarto posto al termine di una bella prestazione da parte degli uomini di mister Calabro, grazie alle reti arrivate nella fase discendente di una gara ben disputata dall’inizio alla fine.

Dopo un quarto d’ora di gioco molto equilibrato le squadre rompono gli indugi e la prima occasione della gara è del Catanzaro, al 16’, con la doppia conclusione di Risolo, la prima di destro rimpallata e la seconda col sinistro che trova pronto Fumagalli ad opporsi. Immediatamente dopo è toccato a Di Gennaro a neutralizzare la conclusione di Balde e sulla ribattuta Di Jenno risulta impreciso e la palla termina di poco a lato. Al 23’ Di Jenno libera un diagonale che il portiere giallorosso blocca a terra, mentre un minuto dopo sul lancio di Carlini per Di Massimo, sul filo del fuorigioco, si fa rimontare. Ancora Catanzaro pericoloso sugli sviluppi di un corner con Curiale che, di testa, non è preciso. Al 35’ un pericolo per il Catanzaro, su un traversone proveniente dalla destra (opera di Kalombo) non ci arriva nessuno (prima Garofalo e quindi Di Jenno), con la palla che termina sul fondo. Nel finale di tempo i giallorossi sono attivi e al 41’ Di Massimo, servito in mezzo all’area da Casoli, libera un bel destro che viene messo in corner da Fumagalli.

Nella ripresa, Catanzaro sempre ben messo in campo e pronto a cercare di macinare gioco. Al 9’ Risolo, sull’errore di Germinio, ha una palla invitante ma Galeotafiore recupera in extremis. Due minuti una bella punizione di Corapi che coglie la traversa. Al 14’ Morrone arrivo al tiro da fuori area che termina a lato. Mister Calabro avvicenda un impreciso Contessa con Porcino e decide per la staffetta Curiale-Evacuo e cerca maggiore profondità. Al 16’ recriminazioni giallorosse per un ‘mani’ in area, ma l’arbitro fa proseguire. La rete del vantaggio arriva poco prima della mezzora con Di Massimo che colpisce Fumagalli (dopo 475’ di imbattibilità) sul preciso servizio dalla destra di Carlini, a sua volta messo in azione da Evacuo. Il Foggia si scuote e cerca di buttarsi in avanti col Catanzaro che resiste e riparte. La rete che mette in frigo il risultato arriva su rigore (trasforma Carlini) dopo che Fumagalli, in uscita, perde la palla e mette giù Evacuo guadagnando anche il cartellino rosso. Dopo la trasformazione di Carlini contro il secondo portiere rossonero Jorio, il Catanzaro controlla agevolmente su un Foggia impreciso e confusionario e porta a casa tre punti preziosi sorpassando in classifica i satanelli.

Carlo Talarico

Il tabellino:

FOGGIA-CATANZARO 0-2

MARCATORI: 29’ st Di Massimo (C), 36’ st Carlini (rig. C).

FOGGIA (3-5-1-1): Fumagalli; Gavazzi, Germinio, Galeotafiore (35’ st Jorio); Kalombo, Vitale (26’ st Curcio), Salvi, Morrone (31’ st Rocca), Di Jenno; Garofalo; Balde (35’ st Nivokazi). A disposizione: Said, Agostinone, Del Prete, Moreschini, Iurato, Pompa, Cadamone, Turi. Allenatore: Marco Marchionni.

CATANZARO (3-4-1-2): Di Gennaro; Scognamillo, Fazio, Martinelli; Casoli, Corapi, Risolo (46’ st Verna), Contessa (15’ st Porcino); Carlini (46’ st Baldassin); Curiale (15’ st Evacuo), Di Massimo (46’ st Molinaro). A disposizione: Branduani, Parlati, Riccardi, Gatti, Grillo, Garufo, Jefferson. Allenatore: Antonio Calabro.

ARBITRO: Davide Moriconi di Roma 2.

Assistenti arbitrali: Giuseppe Di Giacinto di Teramo e Francesco Rizzotto di Roma 2.

Quarto ufficiale: Alberto Ruben Arena di Torre del Greco.

ESPULSI: 33’ st Fumagalli (F).

AMMONITI: Scognamillo (C), Contessa (C), Vitale (F), Balde (F), Rocca (F).

NOTE: Angoli: 2-1 per il Catanzaro. Recupero: pt 1’, st 5’.



Commento del tecnico. Mister Calabro nel post gara di Foggia - Catanzaro









Commento del tecnico. Mister Marchionni: “Buona prestazione, peccato per il risultato”



Foggia - Catanzaro 0-2 Highlights 24° Giornata Serie C (13/02/2021)







GALEOTAFIORE: "Ce la siamo giocata, mertivamo di più"