Calcio a 5. Catanzaro Futsal: arriva la prima vittoria in A2. (Con highlights)

Prima e meritata storica vittoria in A2 per il Catanzaro futsal che dopo tre sconfitte nelle prime tre giornate, va a conquistare tre punti al “Palalivatino” dì Bari, vincendo contro il Capurso. Bravi i ragazzi di mister Praticò che riscattano con una prestazione superba l’avvio sfortunato di questo inizio campionato

CATANZARO, 31 OTT - C'è almeno un Catanzaro che vince a Bari, sono i giallorossi del Futsal che portano a casa i loro primi tre punti nella quarta giornata di campionato valida per la stagione 2021/22 di serie A2 espugnando il “Palalivatino” contro il Capurso. Sul finale di un primo tempo equilibrato fra i due quintetti il Catanzaro Futsal passa in vantaggio con Spagnolo: gioia ed entusiasmo sul campo pugliese tra i giallorossi, seguiti da brividi quando rimangono con l’uomo in meno per due minuti per l'espulsione per doppia ammonizione di Ecelestini. A quel punto i ragazzi di mister Praticò mettono in campo grinta e cuore, riescono a resistere fino allo scadere dei due minuti grazie anche a Rotella che difende i pali con la solita abilità, aiutato anche dalla traversa su una conclusione di Pavone.



A parità di uomini il Catanzaro fa paura, costringe l’avversario a giocare con il portiere di movimento, ma la scelta di mister Monopoli non ha buona riuscita: i giallorossi sono pragmatici e attenti ed infliggono un micidiale 1-2 con uno scatenato Ferran Ruiz. Vittoria dunque per 3-0 del Catanzaro, la prima quindi storica in A2, lontano tra l’altro dalle mure amiche. Catanzaro che lascia dunque l'ultima posizione e si affianca ad altre tre squadre a 3 punti, pronto a lasciare definitivamente la zona calda. Ora è infatti possibile giocare con maggiore serenità le prossime gare, tutto è possibile, soprattutto se si potrà ritornare a giocare al "PalaGallo", dando l'appuntamento ai tifosi a sabato prossimo contro i siciliani della GEAR SIAZ Piazza Armerina.

TABELLINO

Marcatori: 18"30 Spagnolo - 17"50 e 18"40 Ferran Ruiz (CZ)

Quintetto iniziale Bulldog Capurso

Di Ciaula - Leggiero - Garofalo - Elia -Console

Allenatore: Monopoli Massimo

Ammoniti: Nessuno

Espulsi: Nessuno

Quintetto Catanzaro Futsal

Rotella - Ecelestini - Carvalho - Spagnolo - Calabrese

Allenatore: Praticò Pasquale

Ammoniti: Ecelestini

Espulsi: Al 2"44 del ST Ecelestini (somma di ammunizioni)

Catanzaro Futsal Capurso 0-3 - Gli highlights della vittoria di ieri a Bari





Danilo Ciancio