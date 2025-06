Calcio. Academy Crotone e US Catanzaro uniscono le forze

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Academy Crotone e US Catanzaro: nasce una sinergia vincente per il futuro del calcio giovanile

CROTONE – Dal 1º luglio 2025 prenderà ufficialmente il via una collaborazione che promette di lasciare il segno nel panorama del calcio giovanile calabrese. L’ASD Academy Crotone ha annunciato l’avvio di una partnership strutturata con l’US Catanzaro 1929, dando forma a un connubio destinato a valorizzare il talento calcistico del territorio.

Una sinergia costruita nel tempo, che ora si consolida grazie alla visione comune tra i vertici del settore giovanile giallorosso e la società crotonese. A fare da ponte tra le due realtà, nomi di assoluto rilievo come Massimo Bava (Coordinatore squadre e Responsabile Area Scouting del settore giovanile del Catanzaro), Carmelo Moro (Responsabile Settore Giovanile) e Massimo Augusto (Responsabile Attività di Base), affiancati dai volti noti dell’Academy Crotone: Massimo Drago, Francesco Garrubba e Gino Porchia.

Un progetto ambizioso per il talento calabrese

Questa collaborazione nasce con un obiettivo chiaro: scoprire, formare e valorizzare giovani calciatori, offrendo loro opportunità concrete nei campionati nazionali di Serie A e Serie B. L’Academy Crotone avrà il compito di osservare e monitorare il territorio, non solo a Crotone, ma anche nei comuni limitrofi come San Giovanni in Fiore e Cariati, fungendo da veri e propri “occhi tecnici” al servizio dell’US Catanzaro.

La missione sarà duplice: selezionare i talenti più promettenti e collaborare con le realtà calcistiche locali per favorire un percorso di crescita sportiva e personale dei ragazzi, in vista dei palcoscenici più competitivi del calcio giovanile nazionale.

Una visita che sancisce l'inizio di un nuovo percorso

A suggellare questa nuova alleanza, la visita ufficiale avvenuta proprio ieri presso il Centro Sportivo Academy da parte di Carmelo Moro e Massimo Augusto. Un momento simbolico che ha rappresentato non solo l’inizio formale della collaborazione, ma anche il rilancio di un progetto che guarda lontano.

“Crediamo profondamente in questa iniziativa e siamo certi che insieme faremo grandi cose, così come abbiamo già dimostrato di saper fare in passato”, si legge nella nota dell’Academy Crotone.

Un nuovo capitolo per il calcio giovanile calabrese

Quella tra l’Academy Crotone e l’US Catanzaro 1929 si preannuncia come una partnership strategica e duratura, fondata sulla competenza, la passione e l’impegno nella formazione dei giovani atleti. Un progetto che mette al centro il territorio e punta a costruire il futuro del calcio calabrese, un talento alla volta.

Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti? Iscriviti al nostro canale WhatsApp InfoOggi e ricevi in tempo reale gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone! Clicca qui per unirti