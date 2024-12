Calcio: Catanzaro-Brescia, al via la prevendita della 16ª giornata di Serie B

Calcio, Serie BKT: Catanzaro e Brescia pronte alla sfida della 16° giornata

CATANZARO – Il grande calcio torna protagonista allo Stadio Nicola Ceravolo, dove il Catanzaro ospiterà il Brescia nella 16° giornata di Serie BKT, fissata per domenica 8 dicembre 2024, alle ore 15:00. Ecco dove acquistare i tagliandi TicketOne

I tifosi, già in fermento, possono assicurarsi i biglietti per quello che si preannuncia come uno degli incontri più attesi della stagione.

Biglietti: tutte le informazioni utili

La vendita è iniziata oggi, 3 dicembre 2024, alle ore 15:00, e terminerà poche ore prima del calcio d’inizio, domenica 8 dicembre 2024, alle 15:00. Ogni persona può acquistare fino a quattro biglietti per ordine. Il settore ospiti resta chiuso in attesa delle decisioni delle Autorità competenti. Clicca QUI per TicketOne

Prezzi e disponibilità per i settori dello stadio

Ecco i dettagli sui settori disponibili, i relativi prezzi e la loro attuale disponibilità:

TRIBUNA CENTRALE INFERIORE

Prezzo: 22,00 € - 55,00 €

Disponibilità: ALTA

TRIBUNA CENTRALE SUPERIORE

Prezzo: 22,00 € - 55,00 €

Disponibilità: MEDIA

TRIBUNA EST

Prezzo: 15,50 € - 38,50 €

Disponibilità: ALTA

TRIBUNA OVEST BRUNO CUTERI

Prezzo: 15,50 € - 38,50 €

Disponibilità: MEDIA

DISTINTI

Prezzo: 11,00 € - 27,50 €

Con una gamma di opzioni che soddisfano tutte le tasche, lo Stadio Nicola Ceravolo è pronto ad accogliere tifosi da tutta la regione.

Dove acquistare i biglietti?

I biglietti possono essere acquistati presso:

Punti vendita autorizzati, inclusi punti vendita PLUS e ricevitorie.

Maggiori dettagli sui punti vendita abilitati sono disponibili sul sito ufficiale dell’organizzatore.

Informazioni e regolamenti

Prima di acquistare, si raccomanda di consultare:

L’Informativa Privacy dell’organizzatore.

Il Codice di Regolamentazione della Cessione dei Titoli di Accesso.

Il Codice Etico e il Regolamento d’Uso dell’Impianto Sportivo.

Una sfida imperdibile

Con il Catanzaro impegnato a consolidare la sua posizione in classifica e il Brescia in cerca di riscatto, questa sfida promette scintille. La cornice del Ceravolo, animata dalla passione dei tifosi giallorossi, farà da teatro a una gara che nessuno vorrà perdere.

Affrettati, prenota il tuo posto e vivi l’emozione del grande calcio!

