Calcio per il big-match. Catanzaro–Crotone: Sold Out (Arbitro Monaldi)

CATANZARO 04 NOV. - L’U.S. Catanzaro comunica che sono stati venduti tutti i tagliandi disponibili per il match di campionato tra Catanzaro e Crotone in programma per domenica 06 novembre alle 14:30.

Si rende noto inoltre che, dato il Sold Out, i botteghini del “Ceravolo” oggi rimarranno chiusi .

Serie C, le designazioni arbitrali della 12^: ecco la terna per il derby Catanzaro-Crotone

Arbitro

Marco Monaldi di Macerata

Assistente 1

Stefano Galimberti di Seregno

Assistente 2

Ivan Catallo di Frosinone

Quarto ufficiale

Gabriele Scatena di Avezzano