Calcio. Coppa Italia: Catanzaro-Foggia 1-0. Decide un colpo di testa di Curcio a ripresa inoltrata (Highlights-video).

VIBO VALENTIA 05 AGO. - Catanzaro-Foggia 1-0. Decide un colpo di testa di Curcio a ripresa inoltrata (Highlights-video)

Catanzaro ai trentaduesimi di coppa Italia Frecciarossa, venerdì prossimo se la vedrà contro l’Udinese in Friuli. Nulla da fare per il Foggia, in ritardo di preparazione rispetto ai giallorossi avendo iniziato il ritiro precampionato da soli quattro giorni. La gara viene sbloccata grazie alla rete di Alessio Curcio al 26’ della ripresa, con un colpo di testa sul corner di Vandeputte. Gara a senso unico col Catanzaro sempre in avanti ma con poche idee sotto porta in entrambe le frazioni. Il Foggia in alcune occasioni è arrivato alla conclusione ma senza impensierire più di tanto Fulignati, sempre attento.



Al termine di Catanzaro-Foggia in sala stampa arriva Mirko Cudini visibilmente soddisfatto dalla prova di carattere dei suoi ragazzi: “La squadra va completata, non cerchiamo alibi perchè non potevamo pretendere di più contro questo Catanzaro. Dobbiamo resettare in fretta tutto quello che è il passato e dobbiamo ritrovare l’entusiasmo di una piazza che sa dare tanto. C’è comunque bisogno di tempo affinchè ogni cosa vada al suo posto. Oggi in campo i ragazzi hanno offerto una prova d’orgoglio nonostante il periodo che stiamo attraversando con pochi giorni di lavoro. Sono ampiamente soddisfatto e ora la palla passa alla Società che sa cosa deve fare e sono sicuro che riuscirà a mettere a disposizione i calciatori giusti”

Il tabellino:





CATANZARO-FOGGIA 1-0

MARCATORE: 26’ st Curcio (C).

CATANZARO (4-2-3-1): Fulignati; Situm, Brighenti, Krastev, Scognamillo; Ghion (41’ st Pontisso), Verna (23’ st Pompetti); Brignola (23’ st Biasci), Sounas (23’ st D’Andrea), Vandeputte; Curcio (35’ st Bombagi). A disp.: Sala, Borrelli, Veroli, Welbeck, Belpanno, Katseris, Bamba. All.: Vivarini.

FOGGIA (4-3-3): Dalmasso; Garattoni, Papazon, Rizzo, Antonacci (40 st’ Di Modugno); Martini, Marino (40’ st Pazienza), Schenetti (23’ st Rossi); Peralta, Beretta, Vitali (28’ st Tonin). A disp.: Cucchietti, De Simone, Agnelli, Di Noia, Divietro. All.: Cudini.

ARBITRO: Cosso di Reggio Calabria.

Assistenti arbitrali: Longo e Votta.

Quarto ufficiale: Santoro.

AMMONITI: Rizzo (F), Scognamillo (C).

NOTE: gara a porte chiuse. Angoli: 4-3 per il Catanzaro. Recupero: pt 0’, st 4’.

Carlo Talarico

Video Commento del tecnico Vivarino nel dopo gara di Coppa Italia Catanzaro - Foggia 1-0



Gli highlights di Catanzaro-Foggia 1-0- Gol di Curcio