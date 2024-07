Emergenza drenaggio allo Stadio Ceravolo: la Lega di Serie B interviene per il campo del Catanzaro Calcio

ROMA- In seguito alla sospensione temporanea del match Catanzaro-Venezia, la Lega di Serie B ha inviato una comunicazione interna al Catanzaro Calcio per affrontare la situazione del campo Ceravolo. Dopo aver consultato esperti agronomi, la Lega ha riconosciuto il recupero efficace del manto erboso dopo il violento nubifragio, ma ha evidenziato la presenza di una vasta pozzanghera lungo la fascia laterale delle panchine e del campo per destinazione.

La preoccupazione principale riguarda la mancanza di adeguati scarichi fognari sotto il manto sintetico, specialmente tra campo e tribuna, vicino alla palazzina costruita alcuni anni fa.

Per affrontare questa problematica, la Lega suggerisce l'installazione immediata di almeno due pompe ad immersione, al fine di evitare o ridurre al minimo eventuali inconvenienti durante le prossime partite e per la stagione estiva.

Inoltre, si propone di avviare lavori edili al termine della stagione agonistica corrente, con l'obiettivo di rimuovere porzioni di manto sintetico e creare pozzetti di raccolta e scarico, collegati alla rete fognaria cittadina.