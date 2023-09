Calcio Coppa Italia Frecciarossa 2023-2024: ecco dove vedere in diretta TV e streaming. Tutti i dettagli

Calcio Coppa Italia Frecciarossa 2023-2024: ecco dove vedere in diretta TV e streaming. La Lega di Serie A ha ufficializzato il tabellone della Coppa Italia 2023/2024 con date e orari del turno preliminare (6 agosto, tra le gare c'è anche Cesena-Entella ) e dei trentaduesimi di finale in cui scenderanno in campo Sampdoria e Genoa.

Coppa Italia 2023/2024: quando giocano Genoa e Sampdoria

Il Grifone sfiderà il Modena venerdì 11 agosto alle ore 21 e in caso di passaggio turno troverebbe una formazione tra Pescara, Reggiana e Monza. Successivamente ci sarebbe invece la Lazio, testa di serie e già qualificata agli ottavi di finale.

La Sampdoria dovrà invece affrontare il Sudtirol, calcio d'inizio alle ore 18 di lunedì 14 agosto. In caso di passaggio turno alla squadra di Pirlo toccherebbe la vincente di Salernitana-Ternana, andando ulteriormente avanti ci sarebbe la Juventus ad attendere negli ottavi di finale. Proprio l'ex squadra del tecnico blucerchiato. Difficile invece un derby della Lanterna, possibile solo in semifinale secondo gli incroci del tabellone.

Il calendario completo

Turno preliminare: Catanzaro-Foggia (sabato 5 agosto, ore 18), Reggiana-Pescara (domenica 6 agosto, ore 18:00), Feralpisalò-Vicenza domenica 6 agosto, ore 20:00), Cesena-Entella (domenica 6 agosto, ore 20:30).

Trentaduesimi di finale

Venerdì 11 agosto 2023, ore 17:45: Frosinone-Pisa (Canale 20)

Venerdì 11 agosto 2023, ore 18:00: Udinese-Catanzaro/Foggia (Italia 1)

Venerdì 11 agosto 2023, ore 21.00: Genoa-Modena (Canale 20)

Venerdì 11 agosto 2023, ore 21:15: Bologna-Cesena/Entella (Italia 1)

Sabato 12 agosto 2023, ore 17:45: Empoli-Cittadella (Canale 20)

Sabato 12 agosto 2023, ore 18:00: Bari-Parma (Italia 1)

Sabato 12 agosto 2023, ore 21:00: Verona-Ascoli (Canale 20)

Sabato 12 agosto 2023, ore 21:15: Cagliari-Palermo (Italia 1)

Domenica 13 agosto 2023, ore 17:45: Salernitana-Ternana (Canale 20)

Domenica 13 agosto 2023, ore 18:00: Sassuolo-Cosenza (Italia 1)

Domenica 13 agosto 2023, ore 21:00: Lecce-Como (Canale 20)

Domenica 13 agosto 2023, ore 21:15: Monza-Reggiana/Pescara (Italia 1)

Lunedì 14 agosto 2023, ore 17:45: Cremonese-Crotone (Canale 20)

Lunedì 14 agosto 2023, ore 18:00: Sampdoria-Sudtirol (Italia 1)

Lunedì 14 agosto 2023, ore 21:00: Spezia-Venezia (a Cesena, Canale 20)

Lunedì 14 agosto 2023, ore 21:15: Torino-FeralpiSalò/Vicenza (Italia 1)

Le date dei turni successivi

Sedicesimi di finale: 1 novembre

Ottavi di finale: 8-20 dicembre

Quarti di finale: 31 gennaio

Semifinali (andata e ritorno): 3-24 aprile

Finale: 15 maggio

Dove vedere la Coppa Italia 2023-2024 in diretta tv e streaming

La Coppa Italia Frecciarossa 2023-2024 sarà trasmessa interamente dalle reti Mediaset, come già successo nella scorsa stagione. Due in canali a disposizione per la diretta tv delle partite, Italia 1 e il Canale 20, con le gare che verranno calendarizzate sui due canali di volta in volta. Per lo streaming sarà attivo il servizio gratuito Mediaset Infinity, la visione della Coppa Italia sarà quindi ancora una volta totalmente gratuita.