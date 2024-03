Calcio, Serie C. Crollo e limiti del Crotone: Baldini ammette la fragilità e la mancanza di spirito competitivo. Video e highlights

Dopo l'ennesima sconfitta, l'allenatore confronta i limiti mentali e tecnici della squadra

CROTONE - La recente sconfitta del Crotone per 2-3 contro il Giugliano ha suscitato non poche discussioni nella sala stampa, dove il mister Giovanni Baldini ha affrontato le critiche con franchezza. In un confronto diretto con i giornalisti, Baldini ha riconosciuto la fragilità psicologica e tecnica della sua squadra, esacerbata da un crollo nel secondo tempo che ha visto il Crotone perdere un vantaggio di due gol.

"Abbiamo iniziato forte, creando azioni importanti e segnando due gol," ha detto Baldini, evidenziando un primo tempo promettente. "Ma poi, nella ripresa, abbiamo perso l'aggressività e la determinazione necessarie per chiudere la partita."

L'allenatore ha poi condiviso un aneddoto di una sua precedente esperienza con la Calarese, dove, nonostante una pesante sconfitta, la squadra riuscì a rialzarsi grazie a un'insaziabile fame di vittoria. Questo spirito sembra mancare al Crotone attuale, che non è riuscito a mantenere la concentrazione e la grinta necessarie.

"La fame è fondamentale. Se non hai fame, non vai da nessuna parte," ha proclamato Baldini, aggiungendo che è ora di "svegliarsi" se la squadra vuole evitare ulteriori umiliazioni.

Nonostante le dure parole, Baldini ha espresso fiducia nei suoi giocatori, descrivendoli come "persone per bene" e sottolineando la loro etica di lavoro. Ha anche evidenziato la necessità di attenzione, citando un gol subito da una punizione lenta che ha sottolineato la mancanza di spirito combattivo.

I giornalisti presenti hanno messo in luce la sequenza negativa della squadra, interrogandosi sulla mancanza di leader in campo e sulla possibilità di invertire questa tendenza negativa, soprattutto in vista di un calendario fitto di impegni.

Baldini ha chiuso la conferenza stampa con un appello alla squadra: "Dobbiamo lavorare, lavorare, lavorare. Non c'è altra soluzione. E soprattutto, non dobbiamo arrenderci."

Con il Crotone che affronta una lotta serrata per evitare la retrocessione, le prossime partite saranno cruciali per determinare il destino della squadra. La pressione è alta, e Baldini sa che il tempo per trovare soluzioni si sta esaurendo. Sarà la fame di cui parla a fare la differenza, o la stagione del Crotone è destinata a un altro capitolo di delusioni?

Di seguito il video integrale con mister Baldini dopo Crotone Giugliano 2-3





Crotone - Giugliano 2-3 | Gli Highlights