Calcio Serie C Mister Baldini profetizza: "Vinciamo i Playoff” all Vigilia di Crotone-Giugliano. Video integrale

Alla vigilia di un match cruciale, il mister infonde coraggio nel Crotone: "Con determinazione e squadra unita, il successo è nostro".

CROTONE - La svolta di Mister Baldini: il Crotone alla ricerca della riscossa prima del playoff

In una sala gremita di giornalisti e di attese, Mister Baldini affronta la conferenza stampa alla vigilia dell'importante scontro di Crotone contro il Giugliano, un vero e proprio spareggio per la qualificazione ai playoff. La posta in gioco è alta e i numeri di Crotone in casa, con solo sei vittorie su quattordici, non sono da ignorer. Ma Baldini non sembra l'uomo che si perde d'animo davanti ai dati freddi della statistica.

"Le cifre sono importanti, ma non raccontano tutto", dichiara con convinzione il mister. "Certo, non siamo stati fulmini di guerra in casa, ma la mentalità è ciò che conta. Ho visto i ragazzi allenarsi, ho visto la loro determinazione e la voglia di crescere. Questo è il materiale umano che ho a disposizione e sono fiero di ciò."

Nonostante un percorso finora costellato di alti e bassi, Baldini esprime una filosofia di gioco che va oltre i risultati immediati: "Il lavoro che stiamo facendo si vedrà nel tempo. Ho sempre detto alla squadra che anche se arriviamo decimi, vinciamo i playoff. Non è una frase fatta, è la realtà del calcio."

Quando gli si chiede dei recenti passi falsi, come la sconfitta con il Foggia dove il Crotone ha perso il vantaggio negli ultimi minuti, Baldini non si scompone: "Sono momenti che fanno parte del gioco. Ricordo quando allenavo il Palermo, situazioni simili ci hanno insegnato più di una vittoria facile. È dal confronto con la difficoltà che nasce il miglioramento."

L'allenatore tocca anche il tema dei leader in campo, sostenendo che la squadra deve agire come un'unica entità leader: "Non cerco un singolo riferimento, cerco una squadra che sappia essere compatta e che esprima un gioco corale."

Infine, Baldini parla degli infortunati, sottolineando che la forza di una squadra non sta nell'individuo ma nel collettivo: "Non abbiamo recuperato nessuno degli infortunati, ma questo non mi preoccupa. C'è chi è pronto a dare il massimo e con questi andremo in campo, pronti a lottare per ogni pallone."

Il messaggio di Baldini è chiaro: il Crotone è una squadra in lavorazione, ma con un potenziale enorme. Sia i tifosi che gli addetti ai lavori saranno curiosi di vedere come questa filosofia si trasformerà in performance sul campo. La partita contro il Giugliano sarà un test cruciale per capire se il Crotone di Baldini ha intrapreso davvero la via della rinascita.

Di seguito il video integrale della conferenza stampa con mister Baldini alla vigilia di Crotone Vs Giugliano