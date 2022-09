Calcio: Crotone, Cosmi, col Bologna coraggio e sfacciataggine. 'Nostro campionato impone di guardare solo a noi stessi'

CROTONE, 19 MAR - "La nostra condizione ci impone di di avere coraggio e sfacciataggine". Serse Cosmi non utilizza mezze parole per spiegare l'importanza che riveste per il Crotone la gara di sabato contro il Bologna.

Il tecnico umbro richiama a non farsi distrarre da altre situazioni. Il riferimento è alla vittoria del Torino sul Sassuolo nel recupero che ha complicato la corsa salvezza: "Il nostro campionato - dice Cosmi - è inevitabilmente di guardare solo a noi stessi. Non dobbiamo farci condizionare in alcun modo dai risultati degli altri. Se facciamo il nostro qualcosa guadagniamo. Se ci abbattiamo per il risultato positivo di altre squadre vuol dire che siamo deboli e non in gradi di pensare in positivo". L'allenatore spiega che sta lavorando per mettere un freno ai troppi gol subiti: "Per la gara di Roma molto rammarico c'erano tutte le condizioni per uscire con un risultato positivo. Sarebbe facile ricondurre ad errori individuali.



Ci è mancato un pizzico di sfacciataggine e coraggio in più per portare via un risultato positivo. Lo abbiamo fatto parzialmente e non ci è bastato. I gol presi sono dati indiscutibili. Io non ho mai pensato che una squadra subisca tanti gol solo per problemi dei difensori o della difesa. Credo che la squadra debba imparare a difendersi in maniera migliore in alcune situazioni. Poi magari non basta perché c'è errore individuale. Ma dobbiamo imparare a farlo da squadra. Ci stiamo allenando per migliorare. Ho avuto 2 settimane per fare alcuni allenamenti più specifici.



Certo va detto anche che nelle ultime tre gare abbiamo segnato sette reti e non è poco per una squadra ultima in classifica". "Il Bologna - aggiunge - è una squadra costruita dal più grande ricercatore e fornitore di diamanti grezzi del nostro calcio che è Walter Sabatini. Poi questi diamanti grezzi vanno smussati ed al Bologna c'è Mihajlovic che riesce a far diventare diamanti questi giovani. Dico questo per significare che il Bologna è una squadra da affrontare con le dovute attenzioni. Gioca con tranquillità e leggerezza e crea tante difficoltà agli avversari. Inoltre ha davanti un 'ragazzino' come Palacio che se la gioca con tutti i difensori del campionato con qualità tecnica e tattica che gli viene da esperienza".



Il Crotone dovrà fare a meno di Ounas, Luperto e Reca oltre a Cigarini (infortunato di lungo corso). "Numericamente - dice il tecnico - non abbiamo problemi per sostituire Ounas: o Di Carmine o Riviére. In difesa Cuomo può essere protagonista. Simy - Messias coppia di attacco? Stiamo valutando l'avversario. Molina possibile esterno al posto di Reca". "L'unico momento per capire il livello di miglioramento - conclude Cosmi - è la partita. Mi è parso che la squadra sta dentro alla partita. Le squadre forti sono quelle duttili che sanno giocare in modo diverso".