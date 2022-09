Calcio: Falcomatà, "La Reggina è in Serie B"

REGGIO CALABRIA, 08 GIU - "La città di Reggio Calabria può gioire. La Reggina è in Serie B. È il giusto coronamento di una cavalcata straordinaria, una promozione conquistata sul campo". È quanto ha affermato il sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà. "Desidero - ha aggiunto Falcomatà - fare un plauso aI presidente Luca Gallo. Ci ha messo cuore, passione, volontà e ha investito tante risorse economiche, accompagnando il progetto a una programmazione eccezionale sotto tutti i punti di vista. Complimenti al direttore sportivo Massimo Taibi e al mister Mimmo Toscano per aver allestito una squadra che ha saputo emozionare il pubblico reggino, settimana dopo settimana, e ha meritato sul campo l'obiettivo raggiunto.



L'auspicio è che la Serie B sia solamente periodo di purgatorio, da far durare il meno possibile, sognando un lieto e ambìto ritorno in serie A, il giusto palcoscenico che compete a questi straordinari colori". "Ricordiamoci da dove siamo partiti -sostiene ancora il sindaco di Reggio - dov'era la Reggina appena quattro anni fa. Oggi possiamo gioire del traguardo ottenuto facendo i complimenti agli atleti amaranto e ad una società che ha programmato con lungimiranza e professionalità. La serie B sarà un palcoscenico importante anche per la città di Reggio Calabria, una vetrina nazionale che genererà anche un indotto per il tessuto socioeconomico della città".