Calcio Serie B. Il Catanzaro è di tutti: riparte la campagna per l’abbonamento sospeso

Il cuore della tifoseria giallorossa è grande ed è emerso in varie occasioni. Tra queste, l’iniziativa “Il Catanzaro è di tutti”, il cosiddetto abbonamento sospeso che lo scorso anno ha portato alla sottoscrizione di un centinaio di tessere poi distribuite a quei tifosi che non avevano la possibilità economica di acquistarle. Anche per la stagione 2023/2024, grazie alla Fondazione “Città solidale” – realtà sociale impegnata da anni sul territorio e attenta ai bisogni dei cittadini più fragili – sarà possibile effettuare delle donazioni che si tradurranno nell’emissione di abbonamenti, i quali saranno distribuiti a quei supporter che avranno titolo per usufruirne.

La procedura è semplice: contatta la società all’indirizzo [email protected] o telefona al 3485497030; devolvi la tua quota secondo le modalità che ti saranno fornite; ricevi l’attestato ufficiale di “supporter giallorosso doc”.

“Il Catanzaro è di tutti” rientra tra quei progetti di carattere sociale avviati, ormai da tempo, dall’US Catanzaro 1929 su input del presidente Floriano Noto e che rappresentano una della mission del sodalizio giallorosso. “Una società di calcio come la nostra in cui si riconoscono migliaia di appassionati – afferma il presidente Noto – non può che promuovere i valori della solidarietà con un impegno costante nei confronti della comunità di riferimento.

Ecco perché, sin dal nostro insediamento, abbiamo promosso una serie di azioni che hanno portato alla realizzazione di diversi progetti solidali. I tifosi giallorossi hanno sempre risposto con entusiasmo alle nostre sollecitazioni e, sono certo – conclude Noto – lo faranno anche in questa occasione”.