Calcio. Tensione al vertice: Catanzaro-Venezia Formazioni Pronte la 36ª giornata di Serie B

Catanzaro schiera una formazione equilibrata con Fulignati in porta, una difesa solida guidata da Antonini, Scognamillo, e attacco affidato a Iemmello e Donnarumma. Venezia risponde con Joronen tra i pali, la solidità di Ullmann e Svoboda in difesa, e l'esperienza di Cheryshev e Gytkjaer in avanti, promettendo una partita ricca di azione e tattica.

Con la Serie B 2023/24 che si avvicina al termine, le tensioni sono al massimo. Il Catanzaro, attualmente al quinto posto, ospiterà il Venezia, terzo in classifica, in una partita cruciale per le ambizioni di promozione di entrambe le squadre. La sfida si svolgerà il 1° maggio allo stadio Nicola Ceravolo, con inizio alle 15:00.

Forma Recente: Una Lotta di Contrasti

Il Catanzaro arriva a questo incontro con un rendimento altalenante nelle ultime cinque partite, registrando due vittorie, due sconfitte e un pareggio. La loro ultima partita si è conclusa con una vittoria, il che potrebbe dare loro un vantaggio psicologico.

Dall'altra parte, il Venezia ha mostrato una forma più consistente, vincendo tre delle ultime cinque partite. Tuttavia, la recente sconfitta potrebbe aver scosso la loro fiducia, rendendo il prossimo match contro il Catanzaro decisivo per mantenere la loro posizione privilegiata in classifica.

**Analisi Punti e Statistiche**

- **Catanzaro**: 35 partite, 16 vittorie, 9 pareggi, 10 sconfitte, 55 goal fatti, 44 subiti, 57 punti.

- **Venezia**: 35 partite, 20 vittorie, 7 pareggi, 8 sconfitte, 64 goal fatti, 40 subiti, 67 punti.

Il Venezia ha dimostrato una superiorità offensiva, ma il Catanzaro ha l'opportunità di sfruttare la propria fortezza casalinga per colmare il divario.

**Convocazioni e Preparativi**

Il mister Vivarini del Catanzaro ha convocato una squadra equilibrata per la sfida, con una miscela di giovani talenti e veterani. I tifosi saranno particolarmente entusiasti di vedere giocatori come Iemmello e Donnarumma, che hanno dimostrato di poter essere decisivi.

Per il Venezia, il tecnico Paolo Vanoli ha risposto con una convocazione altrettanto robusta. La presenza di giocatori come Cheryshev e Gytkjaer aggiunge esperienza internazionale e qualità offensiva, fattori che potrebbero essere determinanti in una partita così importante.

**Designazione Arbitrale**

La partita sarà diretta da Alberto Santoro di Messina, un arbitro noto per il suo approccio equilibrato e deciso. La sua esperienza sarà fondamentale in un incontro che promette di essere teso ed emozionante.

**Conclusione**

Mentre il campionato si avvicina alla fine, ogni partita conta più che mai. Catanzaro e Venezia sanno che questo scontro potrebbe definire il loro destino nella stagione. Con la promozione in palio, entrambe le squadre scenderanno in campo con l'intenzione di conquistare i tre punti cruciali. Resta da vedere chi emergerà vittorioso in questa battaglia al vertice della Serie B.

ELENCO DEI CONVOCATI CATANZARO

Portieri: 1. Fulignati, 16. Sala, 22. Borrelli



Difensori: 4. Antonini, 14. Scognamillo, 32. Krajnc, 44. Miranda, 72. Veroli



Centrocampisti: 8. Verna, 10. Petriccione, 20. Pontisso, 21. Pompetti, 24. Sounas, 27. Vandeputte, 33. Oliveri



Attaccanti: 9. Iemmello, 17. Brignola, 19. Stoppa, 28. Biasci, 70. Ambrosino, 99. Donnarumma

ELENCO DEI CONVOCATI VENEZIA

Sono 22 i giocatori convocati dal tecnico Paolo Vanoli per la giornata 36 di Serie B 2023/24, che vedrà il Venezia affrontare il Catanzaro domani alle ore 15:00 allo stadio Ceravolo.



Portieri: Bruno Bertinato, Matteo Grandi, Jesse Joronen



Difensori: Giorgio Altare, Ali Dembélé, Jay Idzes, Marin Šverko, Michael Svoboda, Maximilian Ullmann, Francesco Zampano



Centrocampisti: Magnus Kofod Andersen, Bjarki Bjarkason, Gianluca Busio, Mikael Ellertsson, Mato Jajalo, Nunzio Lella, Tanner Tessmann



Attaccanti: Denis Cheryshev, Christian Gytkjaer, Marco Olivieri, Nicholas Pierini, Joel Pohjanpalo

LA DESIGNAZIONE ARBITRALE PER CATANZARO-VENEZIA





L'Associazione Italiana Arbitri ha reso nota la designazione arbitrale per la Giornata 36 del campionato di Serie B 2023/24.



Sarà il signor Giovanni Ayroldi della sezione di Molfetta a dirigere Catanzaro-Venezia, in programma mercoledì 1 maggio alle ore 15:00 presso lo Stadio Ceravolo.



Assistenti: sig. Giovanni Baccini (sez. Conegliano); sig. Claudio Barone (sez. Roma 1)

Quarto Uomo: sig. Valerio Vogliacco (sez. Bari)

VAR: sig. Daniele Paterna (sez. Teramo)

AVAR: sig. Rodolfo Di Vuolo (sez. Castellamare di Stabia)